U Velikoj dvorani Hrvatskog doma odigrana kazališna predstava “Heidi”

Predstavu za velike i male “Heidi” su u srijedu, 14. siječnja 2026. prikazali mladi amaterski glumci Kazališta za djecu i mlade “Kolibrići” pred brojnom publikom u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Topla obiteljska priča, plemenita, razigrana Heidi i cijeli glumački ansambl, pjesma i veselje prenijeli su duh dobrote, radosti i zajedništva svima u publici.
Pripreme za ovu izvedbu “Kolibrići” su počeli već krajem ljeta 2025., a probe dva do tri puta tjedno marljivo su i predano održavane do same premijere. Sati uloženog rada pokazali su da mali glumci mogu nositi i zahtjevniju izvedbu pred punom dvoranom Hrvatskog doma.
Križevci se doista mogu pohvaliti da već devet godina imaju pravo dječje amatersko kazalište, na pravom putu da jednog dana postane i profesionalno. Program rada “Kolibrića” podržavaju Ministarstvo kulture i medija, Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci.
Uloge:
Heidi – Ema Marinković
Djed (Striko Kolibar) – Filip Švagelj
Petar – Fran Knežević
Gospođica Rottenmeier – Tea Sekelj
Petrova baka (baba Kozara) – Marijana Tvorić
Klara – Rea Miklobušec
Gospodin Sesemann – Marko Sekelj
Teta Deta – Kristina Cvrtila
Sebastian – Dario Dubravec
Tinette – Leona Božičević
Bakica Hermina (Klarina baka) – Mea Maslić
Učitelj – Matej Mateković
Župnik – Lovro Jendric
Doktor Classen – Mihael Simunović
Brigita (Petrova majka) – Ana Poljak
Barica – Magda Vrhovec
Pippo – Lada Krušić
Giggi – Petra Knežević
Predstave ne bi bilo bez dobrih kostima, scenografije i rekvizita! Za izradu koza Češljugara i Snješke zaslužni su Una Babić i Matija Vrhovec, majstor rekvizita je Zdenko Žganec, a rasvjetu i tehniku na sebi su nosili Lovro Janeš i Vedran Delić. Glazbu i tekst songova obradila je i prilagodila voditeljica družine Sanja Marković. Koordinatorica programa “Kolibrići – od knjige do predstave (lektira u knjižnici)” je Marjana Janeš-Žulj.
– Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način podržali ovu predstavu i sudjelovali u pripremama i njenoj izvedbi, kao i našoj publici na posjetu i podršci, poručili su “Kolibrići”.