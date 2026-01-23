U Velikoj dvorani Hrvatskog doma odigrana kazališna predstava “Heidi”

Predstavu za velike i male “Heidi” su u srijedu, 14. siječnja 2026. prikazali mladi amaterski glumci Kazališta za djecu i mlade “Kolibrići” pred brojnom publikom u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Topla obiteljska priča, plemenita, razigrana Heidi i cijeli glumački ansambl, pjesma i veselje prenijeli su duh dobrote, radosti i zajedništva svima u publici.

Pripreme za ovu izvedbu “Kolibrići” su počeli već krajem ljeta 2025., a probe dva do tri puta tjedno marljivo su i predano održavane do same premijere. Sati uloženog rada pokazali su da mali glumci mogu nositi i zahtjevniju izvedbu pred punom dvoranom Hrvatskog doma.

Križevci se doista mogu pohvaliti da već devet godina imaju pravo dječje amatersko kazalište, na pravom putu da jednog dana postane i profesionalno. Program rada “Kolibrića” podržavaju Ministarstvo kulture i medija, Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci.

Uloge:

Heidi – Ema Marinković

Djed (Striko Kolibar) – Filip Švagelj

Petar – Fran Knežević

Gospođica Rottenmeier – Tea Sekelj

Petrova baka (baba Kozara) – Marijana Tvorić

Klara – Rea Miklobušec

Gospodin Sesemann – Marko Sekelj

Teta Deta – Kristina Cvrtila

Sebastian – Dario Dubravec

Tinette – Leona Božičević

Bakica Hermina (Klarina baka) – Mea Maslić

Učitelj – Matej Mateković

Župnik – Lovro Jendric

Doktor Classen – Mihael Simunović

Brigita (Petrova majka) – Ana Poljak

Barica – Magda Vrhovec

Pippo – Lada Krušić

Giggi – Petra Knežević

Predstave ne bi bilo bez dobrih kostima, scenografije i rekvizita! Za izradu koza Češljugara i Snješke zaslužni su Una Babić i Matija Vrhovec, majstor rekvizita je Zdenko Žganec, a rasvjetu i tehniku na sebi su nosili Lovro Janeš i Vedran Delić. Glazbu i tekst songova obradila je i prilagodila voditeljica družine Sanja Marković. Koordinatorica programa “Kolibrići – od knjige do predstave (lektira u knjižnici)” je Marjana Janeš-Žulj.

– Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način podržali ovu predstavu i sudjelovali u pripremama i njenoj izvedbi, kao i našoj publici na posjetu i podršci, poručili su “Kolibrići”.