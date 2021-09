Mario Rajn odgovorio na pitanja o naplati parkinga, novoj dvorani, povratku gradske kuglane na staru lokaciju

Na samom koncu jučerašnje 3. sjednice Gradskog vijeća, uslijedila su pitanja vijećnika u tzv. Aktualnom satu. Pitanja je bilo dosta, a vijećnici su se dotakli brojnih tema koje pobuđuju znatan interes građana. Izdvajamo najzanimljivija pitanja, kao i odgovore gradonačelnika Marija Rajna.

Eduard Krmpotić: “Molim informaciju o statusu rješavanja gradske kuglane.”

Mario Rajn: “Krenuli smo u pregovore sa zakupcem prostora gdje je nekad bila kuglana (caffe bar Latino), smatramo da je najracionalnije probati zajedničkim dogovorom i redefiniranjem odnosa cijelog tog prostora vratiti tamo kuglanu.”

Ivica Švagelj: “Pitanje se odnosi na prigradsku cestu Pesek. Znam da ona nije pod ingerencijom grada, već Županijske uprave za ceste, ali me zanima može li grad nekako intervenirati. Naime, sad počinju poljoprivredni radovi i znamo u kakvom je stanju ta cesta, a taj dio prometnice je izgrađen od samodoprinosa mještana. Postoji li šansa da se u suradnji sa ŽUC-om postavi neki znak kojim se određenim skupinama vozila zabranjuje prometovanje tom cestom?”

Mario Rajn: “Činjenica je da se tamo godinama krpaju rupe, da se ne lažemo. Kad pričamo o moderniziranju prometnice, ono je vezano uz projekt aglomeracije. Što se tiče postavljanja znakova, to moramo riješiti s gospodinom Guzalićem i Povjerenstvom za promet.”

Štefica Wolf: “Ima li izgleda da se krene s produženim boravkom i kada?”

Mario Rajn: “Tema koja je izrazito bitna, u ovom trenutku u djelokrugu OŠ Vladimir Nazor ide iskaz interesa i tamo postoji kapacitet za smještanje do 40 djece u produženi boravak. To će zahtijevati izdvajanje iz gradskog proračuna za plaće zaposlenika, dok će roditeljska participatija ići u smjeru osiguravanja dodatne prehrane i radnih materijala. Što se tiče OŠ Ljudevita Modeca, tamo imamo i porast razrednih odjela i u deficitu smo s prostorom. Jasno je da trebamo graditi novi objekt, staru zgradu treba rasteretiti zbog povijesne dotrajalosti, ali i zbog proširenja usluga, ne samo nastavnog procesa, već i usluga poput dnevnog boravka. Za OŠ Ljudevita Modeca odmah tražimo rješenje, ali OŠ Vladimir Nazor je izgledan da krene s boravkom od listopada ili studenog. ”

Hrvoje Gužvinec: “U Carevdaru je niknula lijepa dvorana koja je pored škole, tamo je velika frekvencija na prometnici i policija to budno prati, međutim tamo je prije bio semafor koji je upozoravao na školarce i sada ga nema, a nužno ga je vratiti pa me zanima je li to u planu?”

Mario Rajn: “Postoji jaka inicijativa od župana i u srijedu dolaze predstavnici Hrvatskih cesta iz Zagreba da utvrde okolnosti u Carevdaru, s obzirom na to da se radi o frekventnom području. Volio bih vjerovati da idemo u vrlo brzo rješavanje, a to je da će se graditi nogostup. Vraćanje semafora je minimum koji možemo odraditi.”

Hrvoje Gužvinec: “Škola je počela, a učenici u OŠ Ljudevita Modeca čekaju da isprobaju parket u novoj dvorani, pa me zanima kada će to biti?”

Mario Rajn: “Dvorana je imala tehnički pregled na kojem su utvrđeni minimalni nedostaci od strane izvoditelja. Oni su to u međuvremenu otklonili i predali papire da je to otklonjeno, tako da sada čekamo ponovni izlazak komisije da bi se završio tehnički pregled i izdala uporabna dozvola. Službeno otvaranje bude onog trenutka čim budemo mogli pustiti djecu da potrče u dvorani, nadam se da će to biti prije ozbiljnijih kiša.”

Antonio Sirovec: “Znam da nije pod ingerencijom grada, ali moram apelirati na to da naši učenici i studenti koji gravitiraju prema Bjelovaru, više nemaju adekvatan prijevoz. Možete li kao gradonačelnik urigirati prema HŽPP da se to riješi?”

Mario Rajn: “Krenuli smo rješavati model tako da bi subvencionirali liniju prijevoza putničkim kombijima. U ovaj se problem uključio i župan, naime postoji na razini županije još takvih slučajeva, tako da se nadam da će se taj problem brzo riješiti.”

Ivan Majdak: “U kojoj je fazi proces oko naplate parkiranja u gradu? Koliko je koštala organizacija Spravišča?

“Naplata parkiranja je u fazi još jedne žalbe, jer je drugorangirani na natječaju smatra da bi oni trebali dobiti direktno nakon što je prvorangirani odbačen, bez obzira što je ponuda prošla. Troškove Spravišča dobit ćete pismeno i po stavkama od Turističke zajednice Grada Križevaca, mislim da je tako najprimjerenije”.