U ponedjeljak besplatna monodrama “Žlica Steinberg”

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima poziva na kazališnu predstavu “Žlica Steinberg” (Spoonface Steinberg), koja će se održati u ponedjeljak, 13. travnja 2026. u Maloj dvorani Hrvatskog doma, s početkom u 19 sati. Ulazak na predstavu je slobodan. Riječ je o dirljivom monologu iz perspektive autistične djevojčice koja umire od raka, istražujući teme ljubavi, vjere i smisla života kroz svoja jedinstvena, izravna i često humoristična zapažanja o svijetu.

Tekst drame karakteriziraju dječji govorni obrasci i nekonvencionalne rečenične strukture, koje služe rušenju komunikacijskih barijera i pozivanju publike u unutarnji svijet te autistične djevojčice. U predstavi su, po izričitom odabiru autora, sjajno ukomponirane arije u izvedbi operne dive Marie Callas, koje dotiču heroine kojima se protagonistica divi:

Casta diva , Norma, Bellini

Mon coeur s'ouvre à ta voix , Samson i Dalila, Saint-Saëns

Teneste la promessa , La traviata, G. Verdi

Addio del passato , La traviata, G. Verdi

Ebben! Ne andrò lontana , La Wally, A. Catalani

O mio babbino caro , Gianni Schicchi, G. Puccini

Voi lo sapete, o mamma , Cavalleria rusticana, P. Mascagni

Vissi d'arte, Tosca, G. Puccini

„I ja, ako ikada odrastem, bit ću jedna od takvih tužnih pjevačica – i pjevat ću umiranje, a svi ćete pljeskati i navijati jer, iako je lijepo pjevanje tužno – ono je ipak na neki način sretno -, i pjevat ću umiranje i vi ćete me voljeti – i pozvat ću anđele da me odvedu, – i pjevat ću umiranje i bit će prekrasan komadić ljepote na svijetu – bit ću slobodna kao ptičica koja leti prema nebu.“

Ana Pogorelić

Ana Pogorelić s pet godina počela je učiti balet u Školi za klasični balet u Zagrebu. Od 2010. do 2013. pohađala je Baletnu akademiju Boljšoj teatra u Moskvi. Po povratku u Zagreb završila je završni razred baletne škole i muzički razred Škole za primijenjenu umjetnost u Zagrebu. Završila je i Osnovnu glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu kao klaviristica, s brojnim nastupima.

Kao balerina sudjelovala je u izvedbama baleta Labuđe jezero i Giselle te nastupala kao solistica u ulozi Balerine u drami Luđakinja iz Chalotta HNK Zagreb, u Vinkovačkom kazalištu Joza Ivakić (projekt Večer zvuka i pokreta, solo i u duetu s A. Nabijulinom, prvakom Baleta HNK u Zagrebu), te na Gala-plesnim večerima plesne scene Treps u Zagrebu. Kao glumica nastupala je u TV seriji Državni službenik te u predstavama Apsurd Zeneka, Osam žena, Svila, Iluzije. Predstava Iluzije obnovljena je prošle godine i izvedena u Klubu kazališta Komedija u Zagrebu i na PagArtFestivalu te u Belom Manastiru i Beogradu. Prevela je i adaptirala predstavu Delirij u dvoje E. Ionesca te Duodrama T. Williamsa. Za te predstave izradila je režiju, scenografiju, pokret i vizual zajedno s glumcem Lukom Šatarom. Nastupila je u nekoliko projekata umjetničkog čitanja i glazbeno-poetskih večeri te u melodrami Enoch Arden R. Straussa. Diplomirala je glumu na Akademiji umjetnosti u Beogradu.

Lawrence Kiiru

Lawrence Kiiru rođen je u mjestu Gitie, Muranga u Keniji. Nakon obrazovanja u Keniji, studirao je i diplomirao režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Ima veliko iskustvo kao redatelj u kazalištima, na filmu i televiziji. Režirao je brojne lutkarske predstave: Ružno pače i Zid od brašna za Kazalište lutaka Split; Afrička bajka i Ružno pače za Kazalište lutaka Zagreb; Pustolovine jednog lavića i Sabor ptica za Gradsko kazalište lutaka Rijeka; Brončani kotlić, Božićni roščić, papčić i zvončić za Kazalište lutaka Osijek; Zid od brašna za Kazalište lutaka Mostar.

Predstava Sabor ptica prikazana je i nagrađena na šestom Međunarodnom festivalu kazališta lutaka u Teheranu. U Nairobiju (Kenija) bio je koreograf na predstavi Cesta (Wole Soyinka), a sam je režirao uspješnu predstavu Sluškinje (J. Genet). U Hrvatskoj je režirao brojne predstave: Sizwe Bansi je mrtav (Teatar &TD), Ponoćna igra D. Jelčića Bužimskog i Elizabeta D. Foa (HNK Varaždin), Kvartet R. Harwooda i nagrađenu Piaf P. O. Gemsa (Kazalište Komedija Zagreb), Kralj umire E. Ionesca (HNK Zagreb), Na čijoj strani R. Harwooda (Kazalište Marina Držića Dubrovnik), Klitemnestra M. Matkovića (Lazareti Dubrovnik), Šampionski nokaut M. Nole i Okrutno i nježno M. Crimpa (INK Pula), S ljubavlju, Janis (Kazalište Komedija Zagreb). Također se bavio glumom te ostvario uloge u predstavama Kristoforo Kolumbo i Aretej (Dubrovačke ljetne igre), Nisam ja Rappaport (Teatar u gostima), Grička vještica (Histrioni), Proslava (HNK Zagreb) te Black/White is my Color prema motivima drame Crnci J. Geneta. Napisao je brojne scenarije i radio kao asistent režije na nekoliko filmova.