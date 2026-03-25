U četvrtak javna generalna proba Gradskog tamburaškog orkestra pred odlazak u Kinu

Gradski tamburaški orkestar poziva na Javnu generalnu probu za turneju po N.R. Kini, koja će se održati u četvrtak, 26. ožujka u Velikoj dvorani Hrvatskog doma s početkom u 19 sati. Orkestar će ovom prilikom izvesti program koji priprema za spomenutu turneju.

U 90 minuta publika će imati prilike čuti raznovrstan glazbeni program uz dirigentsku palicu i vođenje dirigenta Igora Kudeljnjaka te se upoznati s radom orkestra iza kulisa pozornice. Orkestar je pripremio djela umjetničke glazbe skladana za tamburaški orkestar, obrade poznatih klasičnih uspješnica, djela filmske glazbe te tradicijska djela aranžirana za tamburaški orkestar.

PROGRAM:

1. Igor Kuljerić: Instrumentalne preobrazbe starohrvatske pučke pjesme

2. Bruno Vlahek: Divertimento for Tambura orchestra (World premiere)

3. Božo Potočnik: Golubica Vukovarska

4. Jurica Hrenić: Fantazija na motive iz Podravine

5. Filip Novosel: Made in China

6. Marko Bertić: Spring waltz

7. Tihomir Ranogajec: Panonska rapsodija

8. Mladen Tarbuk: Klizačka polka

9. Gioachino Rossini – arr. Nikica Kalogjera: Uvertira iz opere “Seviljski brijač”

10.Astor Piazzolla – arr. Franjo Pećarić: Fuga y Mysterio

11.Johann Strauss Jr. – arr. Stjepan Mihaljinec: Frühlinsstimmen

12.Darko Žuk: Gnosijaza – parafraza na Gnosienne br. 1 E. Satiea za tamburaški orkestar

13.Boris Benini: Na izvoru

a. Solo percussion: Lovro Baričević

b. Solo tamburitza: Danijel Tomašević

14.Elmer Bernstein – arr. Ranko Purić: The Magnificent Seven

15.Ennio Morricone – arr. Ranko Purić: The good, the bad, and the ugly

16.Tradicional – arr. Igor Kudeljnjak i Josip Berend: Splet hrvatskih napjeva

a. Arr. Božo Potočnik: Splitski plesovi – Monfrina (Split dances – Monfrina)

b. Arr. Siniša Leopold: Podravski čardaš (Czardas from Podravina)

c. Arr. Zlatko Potočnik: Međimurski lepi dečki (Nice men of Međimurje)

d. Siniša Leopold: Lipo ti je kad se kuruz sije

17.Aram Khachaturian – arr. Igor Kudeljnjak: Sabre dance from Gayane

18.Weng Ching-hsi – Sun Yi – arr. Roman Gross: Yue Liang Dai Biao Wo De