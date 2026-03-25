U četvrtak javna generalna proba Gradskog tamburaškog orkestra pred odlazak u Kinu

Gradski tamburaški orkestar poziva na Javnu generalnu probu za turneju po N.R. Kini, koja će se održati u četvrtak, 26. ožujka u Velikoj dvorani Hrvatskog doma s početkom u 19 sati. Orkestar će ovom prilikom izvesti program koji priprema za spomenutu turneju.
U 90 minuta publika će imati prilike čuti raznovrstan glazbeni program uz dirigentsku palicu i vođenje dirigenta Igora Kudeljnjaka te se upoznati s radom orkestra iza kulisa pozornice. Orkestar je pripremio djela umjetničke glazbe skladana za tamburaški orkestar, obrade poznatih klasičnih uspješnica, djela filmske glazbe te tradicijska djela aranžirana za tamburaški orkestar.
PROGRAM:
1. Igor Kuljerić: Instrumentalne preobrazbe starohrvatske pučke pjesme
2. Bruno Vlahek: Divertimento for Tambura orchestra (World premiere)
3. Božo Potočnik: Golubica Vukovarska
4. Jurica Hrenić: Fantazija na motive iz Podravine
5. Filip Novosel: Made in China
6. Marko Bertić: Spring waltz
7. Tihomir Ranogajec: Panonska rapsodija
8. Mladen Tarbuk: Klizačka polka
9. Gioachino Rossini – arr. Nikica Kalogjera: Uvertira iz opere “Seviljski brijač”
10.Astor Piazzolla – arr. Franjo Pećarić: Fuga y Mysterio
11.Johann Strauss Jr. – arr. Stjepan Mihaljinec: Frühlinsstimmen
12.Darko Žuk: Gnosijaza – parafraza na Gnosienne br. 1 E. Satiea za tamburaški orkestar
13.Boris Benini: Na izvoru
a. Solo percussion: Lovro Baričević
b. Solo tamburitza: Danijel Tomašević
14.Elmer Bernstein – arr. Ranko Purić: The Magnificent Seven
15.Ennio Morricone – arr. Ranko Purić: The good, the bad, and the ugly
16.Tradicional – arr. Igor Kudeljnjak i Josip Berend: Splet hrvatskih napjeva
a. Arr. Božo Potočnik: Splitski plesovi – Monfrina (Split dances – Monfrina)
b. Arr. Siniša Leopold: Podravski čardaš (Czardas from Podravina)
c. Arr. Zlatko Potočnik: Međimurski lepi dečki (Nice men of Međimurje)
d. Siniša Leopold: Lipo ti je kad se kuruz sije
17.Aram Khachaturian – arr. Igor Kudeljnjak: Sabre dance from Gayane
18.Weng Ching-hsi – Sun Yi – arr. Roman Gross: Yue Liang Dai Biao Wo De