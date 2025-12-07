U subotu godišnji koncert Gradskog puhačkog orkestra

Redakcija portala 0

Gradski puhački orkestar Križevci organizira godišnji koncert koji će se održati u subotu, 13. prosinca, u 19:30 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima. Uz domaćina, orkestru će se pridružiti i gosti – Puhački orkestar Glazbene škole Alberta Štrige te Puhački orkestar Glazbene škole Biograd. Križevačkim orkestrima će ravnati Mario Komazin.

“Ove godine pripremili smo poseban program sastavljen od najboljih skladbi koje je orkestar izvodio tijekom svog djelovanja, stvarajući presjek najuspješnijih trenutaka naše glazbene povijesti”, istaknuo je Lovro Baričević, predsjednik Gradskog puhačkog orkestra Križevci, poručivši: “Veselimo se vašem dolasku i zajedničkoj večeri posvećenoj kvalitetnoj puhačkoj glazbi!”

Vezano
Kultura

Iduću nedjelju godišnji koncert Gradskog tamburaškog orkestra Križevci

Kultura

U subotu veliki koncert za 125 godina HPD-a “Kalnik”

Vijesti

[FOTO] Bivši član Gradskom puhačkom orkestru donirao novi instrument

Kultura

[FOTO] Koncertom pod zvijezdama otvorena Križevačka ljetna špica

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno