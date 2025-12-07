U subotu godišnji koncert Gradskog puhačkog orkestra

Gradski puhački orkestar Križevci organizira godišnji koncert koji će se održati u subotu, 13. prosinca, u 19:30 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima. Uz domaćina, orkestru će se pridružiti i gosti – Puhački orkestar Glazbene škole Alberta Štrige te Puhački orkestar Glazbene škole Biograd. Križevačkim orkestrima će ravnati Mario Komazin.

“Ove godine pripremili smo poseban program sastavljen od najboljih skladbi koje je orkestar izvodio tijekom svog djelovanja, stvarajući presjek najuspješnijih trenutaka naše glazbene povijesti”, istaknuo je Lovro Baričević, predsjednik Gradskog puhačkog orkestra Križevci, poručivši: “Veselimo se vašem dolasku i zajedničkoj večeri posvećenoj kvalitetnoj puhačkoj glazbi!”