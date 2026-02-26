Četvrtak na zvjezdarnici: Mjesec, Jupiter, Orionova maglica

Ratko Matić
Jedno od ranijih promatranja neba sa Strossmayerovog trga (foto iz arhive AD Perzeidi)
Današnja je vremenska prognoza povoljnija nego brojnih četvrtaka u posljednje vrijeme, pa s priličnom nadom ovoga četvrtka, 26. veljače, Astronomsko društvo Perzeidi priprema promatranje neba. Tako će se od 14 do 15 sati s terase zvjezdarnice promatrati Sunce, a od 19 sati nadalje planira se promatranje s čak dvije lokacije: sa zvjezdarnice, teleskopom ispod kupole i sa Strossmayerovog trga, pored paviljona, prijenosnim teleskopima, kao nekad u vrijeme kada još zvjezdarnice nije bilo. Navečer će u povoljnom položaju za promatranje biti Mjesec i nedaleko od njega Jupiter sa svoja četiri dobro vidljiva satelita, a i Orionova maglica je u dometu naših pogleda iz grada. Sva su promatranja otvorena i besplatna za sve zainteresirane posjetitelje.

