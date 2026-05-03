Španjolska skladba u izvedbi Gradskog puhačkog orkestra među svjetskim preporukama

Svjetsko udruženje simfonijskih orkestara i ansambala (WASBE) na svojem web sjedištu periodički objavljuje preporuke za repetoare orkestara s različitih strana svijeta. U najnovijem, 38. izdanju preporuka, koje je pripremio prof. dr. Danny Galyen s američkog Sveučilišta u Sjevernoj Iowi, uvrštena je i “There is no song for singing”, koju je 2024. skladao španjolski skladatelj José Ignacio Blesa-Lull (42) isključivo za Gradski puhački orkestar Križevci na molbu njihovog dirigenta Marija Komazina.

Blesa-Lull je skladatelj, dirigent i učitelj u Valenciji u Španjolskoj i glavni je dirigent Simfonijskog orkestra u Glazbeno-umjetničkom centru “Bétera” te osnivač Komornog puhačkog ansambla “Turia”. Pogledajte snimku svjetske praizvedbe njegove skladbe, kojom je ravnao sam autor, s cjelovečernjeg koncerta “Španjolska večer”, koju je Gradski puhački orkestar upriličio 14. prosinca 2024. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima.