[FOTO] Koncertni spektakl Gradskog puhačkog orkestra

Prepuna Velika dvorana Hrvatskog doma u Križevcima u potpunosti je utihnula u subotu, 13. prosinca, kad je zamahom dirigentskog štapića maestro Mario Komazin točno u 19:30 sati zajedno s Puhačkim orkestrom Glazbene škole Alberta Štrige Križevci publiku uveo u vrckav svijet “Orašara” velikog ruskog skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog. Trominutnom izvedbom školski se orkestar iskazao zrelom interpretacijom koja je na najbolji mogući način otvorila cjelovečernji koncert u vrijeme Adventa.

Na drugoj su se skladbi mladim križevačkim glazbenicima pridružili prijatelji iz Puhačkog orkestra Glazbene škole Biograd, koji su još proljetos ugostili Križevčane, a zatim ih je tijekom Ljetne glazbene škole maestro Komazin pripremao za skladbu “Vitezova Okruglog stola” nizozemskog skladatelja Erica Swiggersa. Izvedbom tri stavka, “King Arthur”, “Camelot” i “Excalibur”, udruženim su snagama ispričali uzbudljivu britansku legendu o poznatom kralju i njegovim vitezovima.

U nastavku programa pozornicu su zauzeli članovi Gradskog puhačkog orkestra Križevci, otvorivši središnji dio koncerta spektakularnom “At the Break of Gondwana” singapurskog skladatelja Benjamina Yeoa. Romantična se melodija izmjenjivala s brzim izvedbama zadivljujućih figura, a čitav dojam pojačala je zborska dionica koju su izveli sami puhači, dočaravši publici mističnu i grandioznu prirodu poznatog procjepa i prirodnog mosta u Australiji, na mjestu gdje su tektonske ploče razdvojile iskonski superkontinent Gondvanu na današnje kontinente, te mjestu veličanstvenog pogleda na nemirni i hladni Južni Ocean.

Uslijedila je “Dublimania” prekrasnim uvodom za flaute, klarinete i vibrafon, a prisutnost brzih udaraljkaških dionica dala je naslutiti prvu ljubav nizozemskog skladatelja i perkusionista Mennoa Bosgre. Iza nje emotivna “Cry of the Last Unicorn” američkog skladatelja Rossana Galantea, obje izvedene s tolikim bogatstvom zvuka i dinamikom na kakvoj bi pozavidjeli i mnogi profesionalni orkestri. Ništa manje upečatljiva nije bila “Ponte Romano” belgijskog skladatelja Jana Van der Roosta, čije je otvaranje s trombonima i trubama publiku uvelo u veličanstvenost i podvige vojske nekadašnjeg Rimskog carstva.

Djela švicarskog skladatelja Franca Cesarinija rado su nalazila mjesto na repertoaru Gradskog puhačkog orkestra Križevci tijekom gotovo tri desetljeća, od ponosne “Suite grčke narodne pjesme” do moćnih “Bugarskih plesova”, a na ovom su koncertu izveli bajkovitu “Arizonu”, koja je laganim ritmom dočarala kas prolazima Grand Canyona, zatim galop teksaškim prerijama i pustinjama, izmjenjujući vrlo ekspresivno izvedene sporije dionice s bržim slikama ponosnih prostranstava Arizone. Koncert je priveden kraju borbenom “Green Hills Fantasy” austrijskog skladatelja Thomasa Dossa, dočaravši otpor domicilnog življa prapovijesne sjeverne Austrije najezdama alpskih keltskih plemena.

Višeminutni aplauz i ovacije Gradskom puhačkom orkestru i njihovom dirigentu Mariu Komazinu najbolje je pokazala veliku i kontinuiranu podršku križevačke publike, a program godišnjeg koncerta koji su, prema riječima maestra Komazina, birali sami glazbenici, ispao je pun pogodak. Koncert je održan pod pokroviteljstvom Grada Križevaca, Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i Pučkog otvorenog učilišta Križevci. Među publikom su bili i križevački gradonačelnik Tomislav Katanović i predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak.