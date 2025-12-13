Sutra svečani koncert za 5 godina Gradskog tamburaškog orkestra Križevci

Gradski tamburaški orkestar Križevci obilježava pet godina uspjeha i rada koncertom u nedjelju, 14. prosinca u dvorani Hrvatskoga doma s početkom u 19. sati. Iz uprave udruge pozivamo sugrađane da dođu poslušati koncert te podržati Gradski tamburaški orkestar kako bi i sami čuli što će ponosno predstaviti tijekom proljetne turneje u Kini sljedeće godine.

U samo pet godina postojanja Gradski tamburaški orkestar Križevci postigao je impresivan umjetnički rast koji su doista rijetki na području Hrvatske, posebice tamburaške glazbe. Orkestar danas broji 79 članova, među kojima su magistri glazbe, prvi diplomirani tamburaši, iskusni pedagozi te veliki ljubitelji glazbe. Zajedno su oni stvorili tijelo koje je poznato po svojoj visokoj izvedbenoj razini, bogatom repertoaru te promociji ozbiljne tamburaške glazbe.

Najveći uspjesi u pet godina rada

Od osnutka krajem 2020. godine orkestar je osvojio najprestižnija međunarodna i nacionalna priznanja, među kojima se ističu:

Grand Prix i 1. nagrada na međunarodnom natjecanju u Bratislavi (2023.)

Zlatna plaketa “Tambura Paje Kolarića” s velikom pohvalom u Osijeku (2022.)

Zlatna plaketa i Nagrada HDS-a u Dugom Selu (2021.)

Povijesni trenutak obilježio je nastup u Zlatnoj dvorani Musikvereina u Beču 2024. godine – prvi nastup jednog tamburaškog orkestra u povijesti na toj pozornici. Izvedba je nagrađena Zlatnom nagradom međunarodnog žirija uz poziv na turneju po Kini 2026. U sklopu ove turneje, naš orkestar dobiva iznimnu priliku predstaviti hrvatsku i križevačku tamburašku umjetnost svjetskoj publici te pokazati koliko ova glazba vrijedi te kako daleko može doprijeti.

Na koncertu publiku očekuje raznolik program koji obuhvaća klasičnu, filmsku i suvremenu tamburašku glazbu, a orkestrom će ravnati Igor Kudeljnjak.

Bruno Vlahek: Divertimento za tamburaški orkestar (praizvedba) Božo Potočnik: Golubica vukovarska Jurica Hrenić: Fantazija na motive iz podravine Filip Novosel: Made in China Marko Bertić: Spring Waltz Gioachino Rossini (arr. Nikica Kalogjera): Uvertira iz opere Seviljski brijač Darko Žuk: Gnosijaza Mladen Tarbuk: Klizačka polka Boris Benini: Na izvoru

Danijel Tomašević, bisernica

Lovro Baričević, udaraljke