Sutra svečani koncert Gradskog puhačkog orkestra Križevci, uz goste iz Biograda

Gradski puhački orkestar Križevci poziva na godišnji koncert koji će se održati u subotu, 13. prosinca, u 19:30 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima. Koncertu će se pridružiti i gosti, Puhački orkestar Glazbene škole Alberta Štrige te Puhački orkestar Glazbene škole Biograd.

Uzvratno je to gostovanje prijateljskog orkestra iz Biograda, nakon što su Križevčani proljetos gostovali kod njih. I domaćim i gostujućim orkestrima ravnat će Mario Komazin, a izvodit će se i skladbe pripremane tijekom Prve ljetne glazbene škole u Biogradu, gdje je mlade puhače učio profesor Komazin.

– Ove godine pripremili smo poseban program sastavljen od najboljih skladbi koje je orkestar izvodio tijekom svog djelovanja, stvarajući presjek najuspješnijih trenutaka naše glazbene povijesti. Veselimo se vašem dolasku i zajedničkoj večeri posvećenoj kvalitetnoj puhačkoj glazbi, istaknuo je predsjednik udruge Lovro Baričević, pozvavši sugrađane, prijatelje i podržavatelje orkestra na dolazak na sutrašnji koncert.