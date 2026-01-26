AJMO! na LET 3 u Klub kulture

Od svog osnivanja 1987. godine, LET 3 je jedan od najsnažnijih predstavnika riječke glazbene scene. Prema mišljenju autora teksta, ne radi se samo o bendu već kulturnoj instituciji – koja već gotovo četiri desetljeća šokira, izražava nužnu kritiku društvu, provocira i veseli. Nakon dugih 16 godina, Riječani se vraćaju u križevački Klub kulture. Koncert će se održati u sklopu projekta AJMO! 21. veljače, s početkom u 22 sata.

Bend je nedavno objavio album RKTRD NDRD, čija je tematika isključivo ljubav. Vjerujemo kako će u Križevcima izvesti neke od novih pjesama poput Cikice, Lassie i MieleRosa. Osim toga, u redovnom repertoaru izvode uspješnice s ranijih albuma – Two dogs fuckin´, El Desperado, Bombardiranje Srbije i Čačka, Jedina i drugih.

LET 3, Ne trebam te, Two dogs fuckin’ (1989).

Okupljeni u Klubu imat će iznimnu privilegiju, samo tjedan dana nakon Riječkog karnevala u Križevcima će gostovati visoko riječko izaslanstvo, koje oduvijek posjeduje pravi karnevalski duh. Svaki od njihovih koncerata je spektakl za sebe. LET 3 danas čine Damir Martinović Mrle (bas gitara), Zoran Prodanović Prlja (vokal), Dražen Baljak (gitara), Matej Zec Knki (gitara) i Ivan Bojčić Bin (bubnjevi).

Prema riječima redovnih konzumenata njihovih koncerata, uvijek zvuče odlično, a križevačka izvedba sigurno neće biti iznimka. Nakon predstavljanja Hrvatske na Euroviziji u Liverpoolu, gostovali su na brojnim festivalima i u klubovima diljem naših prostora. Ulaznice za ovaj koncert dostupne su na poveznici: Entrio.