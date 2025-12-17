[FOTO] Vrhunska glazbena večer Gradskog tamburaškog orkestra

Velika dvorana Hrvatskog doma u Križevcima i u nedjelju, 14. prosinca bila je ispunjena publikom, i to povodom obilježavanja pete obljetnice djelovanja Gradskog tamburaškog orkestra Križevci, jednog od vodećih tamburaških ansambala u Hrvatskoj i šire. Kako je u uvodnom tekstu za programsku knjižnicu naveo njegov potpredsjednik Josip Berend, okupivši među članovima magistre glazbe, prve diplomirane tamburaše i brojne pedagoge, orkestar je izgradio prepoznatljiv zvuk i programski identitet temeljen na vrhunskoj izvedbi, novim praizvedbama i sustavnoj afirmaciji ozbiljne tamburaške glazbe.

Jednom takvom praizvedbom otvoren je i ovaj koncert, skladbom “Divertimento za tamburaški orkestar” mladog hrvatskog, ali svjetski poznatog skladatelja i pijanista Brune Vlaheka. Križevački je orkestar tijekom godina praizveo još prvo djelo za tamburaški orkestar i DJ-a “String, Picks / Sparks” mladog koprivničkog skladatelja i multiinstrumentalista Jurice Hrenića, “Fantaziju na motive iz Podravine” istog autora, što su izveli i na ovom godišnjem koncertu, kao i Hrenićevu kantatu “Križevački štatuti”, zatim simfonijsku pjesmu “Krvavi križevački sabor” jednog od najizvođenijih hrvatskih suvremenih skladatelja Davora Bobića te “Panonsku rapsodiju” mladog slavonskog skladatelja Tihomira Ranogajca. Šest praizvedbi u pet godina – gotovo nevjerojatno.

Činjenica da postoji tek pet godina djeluje još nevjerojatnije kad se nabroji niz najprestižnijih nagrada koje je ovaj orkestar osvojio: Grand Prix i 1. nagrada u Bratislavi 2023., Zlatna plaketa “Tambura Paje Kolarića” s velikom pohvalom u Osijeku 2022. te Zlatna plaketa i Nagrada HDS-a u Dugom Selu 2021., a posebna prekretnica bio je nastup u Zlatnoj dvorani Musikvereina 2024. kao prvi nastup jednog tamburaškog orkestra u povijesti na toj slavnoj bečkoj pozornici, nagrađen Zlatnom nagradom međunarodnog žirija te pozivom na turneju po Kini. Sredinom večeri predsjednik orkestra Jurica Perharić u lijepom se govoru zahvalio svima koji su pružali podršku, ali i svima koji su se odricali da orkestar uspije polučiti ovakve uspjehe i rezultate.

Vrhunskom izvedbom prekrasne “Golubice vukovarske” hrvatskog dirigenta i skladatelja Bože Potočnika, koji danas ima pune 93 godine, križevački su tamburaši pokazali u kakvom svjetlu planiraju predstaviti djela hrvatskih autora na predstojećoj kineskoj turneji. Skladba Filipa Novosela, jednog od vodećih tamburaša i inovatora na tamburi svoje generacije te jedinog tamburaša s jazz diplomom na svijetu, kao da je pisana za tu turneju. “Made in China”, koju je praizveo Tamburaški orkestar HRT-a na novogodišnjem koncertu još 2018. godine, u izvrsnoj izvedbi Križevčana zasigurno će oduševiti tisuće slušatelja na šest koncerata, koliko ih je za sada predviđeno proljetnom turnejom od Pekinga do Guangzhoua.

Razigrani “Proljetni valcer” skladao je Križevčanima poznat slavonski momak s križevačkom adresom, kad je unazad dvadesetak godina upisao glazbenu školu Alberta Štrige, gdje je završio smjerove tambure i gitare te teoriju glazbe, a danas cijenjeni jazz glazbenik, aranžer i skladatelj Marko Bertić. Melankolična “Gnosijaza” hrvatskog pijanista i skladatelja Darka Žuka, potpisana i kao parafraza na “Gnosienne br. 1” njegovog preko stoljeća starijeg francuskog kolege Erika Satiea, nekima poznatu iz Netflixove serije “Damin gambit”, gdje ju u 2. epizodi svira majka glavne protagonistice, izvedena je bezprijekorno, koliko to laičke uši mogu ocijeniti.

Još poznatije fraze publika je mogla prepoznati pri uzbudljivoj izvedbi uvertire iz opere “Seviljski brijač” slavnog Gioachina Rossinija u aranžmanu Nikice Kalogjere, kao i u filmskim skladbama “Sedmorica veličanstvenih” američkog skladatelja Elmera Bernsteina te “Dobar, loš, zao” talijanske legende Ennija Morriconea, obje u aranžmanu Ranka Purića Campija, tamburaškog kolege (u TO HRT-a) Igoru Kudeljnjaku, koji je čitav svečani koncert suvereno vodio Gradski tamburaški orkestar.

Ništa manje suvereno, program je vodila Sonja Mrnjavčić, inače moderatorica gostovanja mnogih glazbenih velikana u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Orkestar je još izveo “Klizačku polku” jednog od plodnijih hrvatskih suvremenih autora te najpoznatijeg našeg dirigenta Mladena Tarbuka te skladbu “Na izvoru” jazz bubnjara, aranžera i skladatelja Borisa Texa Beninija, koji je još 2002. nagrađen od HGU za 50. obljetnicu umjetničkog djelovanja. Na obje se skladbe, kao i na “Sedmorici veličanstvenih”, kao izvođač istaknuo mladi križevački perkusionist Lovro Baričević.

“Tridesetak veličanstvenih”, koliko ih je od osamdesetak članova ovog glazbenog društva bilo na pozornici Velike dvorane Hrvatskog doma, dalo je srce i ostavilo dušu za vrhunske izvedbe koje su podarili križevačkoj publici, a zatim zauzvrat primili višeminutni pljesak s ovacijama. Koncert je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, Koprivničko-križevačke županije, Grada Križevaca te uz podršku Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i Pučkog otvorenog učilišta Križevci. Među publikom su bili koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, križevački gradonačelnik Tomislav Katanović i predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak.