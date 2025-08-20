[FOTO] Bivši član Gradskom puhačkom orkestru donirao novi instrument

Gradski puhački orkestar Križevci od jučer je bogatiji za jedan instrument – dobili su krilnicu ili flugelhorn, limeno puhačko glazbalo koje dosad nisu imali, a orkestru ga je poklonio bivši član Miro Kajganić. Godinama već ne živi u Križevcima, veterinar je po struci i radi u jednom njemačkom gradu gdje se priključio njihovom puhačkom orkestru. Svirao je i još svira trubu i od nje se ne bi odvojio, kaže, makar mu nije bila prvi izbor.

“Krilnica je bila moj san. Kad sam bio klinac htio sam baš nju svirati, ali tog instrumenta nije bilo u orkestru. Dugo sam planirao donirati instrument svom prvom orkestru i poželio sam da to bude baš krilnica“, objašnjava skromno Miro, nije znao da će priča o njegovoj lijepoj gesti i poklonu orkestru izaći u javnost.

Našao je model kod jedne njemačke tvrtke, profesori iz Glazbene škole su ga proučili, zaključili da bi orkestru bio koristan i dali Mireku zeleno svjetlo da ga naruči. Uime svih članova i uprave orkestra, bivšem članu je zahvalio predsjednik Lovro Baričević.

“Bilo bi mi drago da i zasviramo zajedno“, rekao je Lovro. Gradski puhački orkestar inače sam nabavlja instrumente, snalaze se kako znaju i umiju – koji put Grad uskoči pa Ministarstvo kulture, nekad i privatni poduzetnici doniraju novac za kupnju instrumenata, a sad i bivši članovi pomažu svom orkestru. Naime, osim Kajganićeve donacije, uskoro bi im trebao stići još jedan instrument kojeg će donirati još jedan bivši član orkestra, Marko Petrlić.

“Nama to znači jako puno. Pripremamo projekt u kojem ćemo izvoditi bugarske plesove u kojima će nam trebati i krilnice i trube, tako da će nam trebati i svirača krilnice i instrumenata“, kaže dirigent Mario Komazin. Krilnicu će orkestar ustupiti na korištenje i Glazbenoj školi Alberta Štrige jer im je u interesu da đaci isprobaju različite instrumente, nauče na njima svirati i pridruže se orkestru. Vezu s orkestrom, iako sad živi u drugoj zemlji i svira s drugim ljudima, još uvijek održava i Miro, koji je dirigentu poklonio olovku s magnetom koja mu neće ispadati sa stalka s notama.

“Uvijek sam u kontaktu s dirigentom i članovima orkestra s kojima sam nekad svirao. Čujemo se i dopisujemo, a kad dođem kući na godišnji odmor, obavezno se i nađemo“, kaže je Miro. Dirigent Mario to je potvrdio i dodao da planiraju i suradnju s orkestrom iz Njemačke u kojem križevački trubač sad svira.

“Pokušavamo ga nagovoriti da s nama zasvira na nekom koncertu“, ne šali se članica orkestra Dijana Komazin. Prva prilika bit će na godišnjem koncertu koji Gradski puhački orkestar redovito priprema u prosincu. Možda na njemu čujemo i krilnicu i novi marching bass drum koji stiže u listopadu.