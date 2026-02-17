Dožupan u radnom posjetu Općini Sveti Ivan Žabno

Zamjenik župana Mario Rajn u petak, 13. veljače sa suradnicima je boravio u radnom posjetu Općini Sveti Ivan Žabno tijekom kojeg je obišao obrazovne, predškolske i zdravstvene ustanove te se pobliže upoznao s trenutnim projektnim aktivnostima koje se odvijaju na području općine.

Zamjenika župana i pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijanu Lokotar, u prostorima Općine dočekali su načelnik Nenad Bošnjak i pročelnica Kristina Matuško koji su zahvalili Županiji na kontinuiranoj pomoći u projektima iz područja zdravstva i socijalne skrbi te obrazovanja. Načelnik Bošnjak je predstavio dovršene i aktualne projekte te inicijative koji se planiraju u bližoj budućnosti naglasivši kako Općina cijeni pomoć Županije u svemu što radi za dobrobit stanovnika najmnogoljudnije općine na području županije. Podsjetio je na partnerstvo Županije i Općine prilikom izgradnje školsko sportske dvorane koja je doprinijela poboljšanju školskog, ali i životnog standarda svih stanovnika.

Briga za stanovnike i stvaranje još kvalitetnijih uvjeta za život u okviru nadležnosti Županije, posebice u obrazovanju, socijali i zdravstvu, jedna je od temeljnih regionalnih razvojnih politika Koprivničko-križevačke županije i na tome će se ustrajati i u narednom razdoblju, istaknuo je zamjenik Rajn na radnom sastanku te naglasio kako Županija pokazuje svoje usmjerenje ravnomjernog razvoja i kroz brojne aktivne projekte, a jedan od njih je i dogradnja osnovne škole za koju su osigurana sredstva iz NPOO programa što će značajno podići obrazovni standard na području općine.

U nastavku radnog posjeta, zamjenik župana je sa suradnicima obišao prostore Osnovne škole “Grigor Vitez”, dječjeg vrtića Žabac, ordinacije obiteljske medicine i budućeg doma za starije i nemoćne osobe koji Općina priprema, kako bi se pobliže upoznao s radom i projektnim aktivnostima Općine i njenih ustanova.