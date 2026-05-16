U kolovozu 15. izdanje Jailhouse festivala

Organizatori iz Nezavisne udruge mladih Lepoglava ovih su dana najavili kako će u kolovozu biti održan 15. Jailhouse festival – Jailhouse 2026. Radi se o višednevnom festivalu koji čine koncerti, radionice, edukacije, sportska natjecanja i drugi događaji koji Lepoglavu pretvaraju u mjesto susreta mladih i onih koji se tako osjećaju. Ironično, iz NUM-a festival predstavljanju kao “jedini s one strane zida”, a kako bi dodatno provocirali svoje “sugrađane” odabrali su zvučni slogan – osjeti slobodu.

Kroz godine, najviše posjetitelja privlače koncerti, na lepoglavsku binu penjali su se LET 3, Vatrogasci, Krankšvester, Zadruga i brojni drugi izvođači. Zanimljivo, u vrijeme kada scenom prevladavaju razne soft varijante glazbenih žanrova, Lepoglava i ove godine najavljuje odabir žestokih imena.

Osim koncerata, Jailhouse donosi i brojne druge aktivnosti, čitatelji će o detaljnom programu biti naknadno informirani. Što reći nego – osjetimo slobodu u Lepoglavi…