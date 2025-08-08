Jailhouse Festival se bliži – prijavi se i osjeti slobodu!

Lepoglava ponovno postaje najzabavnije mjesto u okolici! Jailhouse Festival stiže u svom najboljem izdanju od 11. do 17. kolovoza, a organizatori iz Nezavisne udruge mladih pozivaju Vas da se uključite u bogat, raznolik i potpuno besplatan program.

Ovogodišnji program festivala službeno je objavljen, a dostupan je u nastavku. Lepoglava će ovih 7 dana uživati u mnoštvu sadržaja – od glazbenih večeri, tematskih radionica, edukativnih predavanja, sadržaja za djecu, sportskih turnira i kvizova do kreativnih aktivnosti, za svakoga ponešto! Jailhouse ponovno donosi slobodu, zabavu i zajedništvo u Lepoglavu.

U nastavku se moguće prijaviti na najtraženije aktivnosti ovogodišnjeg izdanja Jailhousea, klik na “PRIJAVA” vodi na poveznicu putem koje prijavljujete svoje timove.

Jail Hakl 3 na 3 (košarka) – PRIJAVA, Jail Odbojka 3 na 3 – PRIJAVA, Jail Quiz Night – PRIJAVA, Murder Mystery – PRIJAVA, Tinker Labs radionica za djecu – PRIJAVA.

Ne razmišljaj previše – prijavi se i osjeti slobodu!

Dijelovi programa već su popunjeni, zato ulovi svoje mjesto na vrijeme.

Dođi, sudjeluj, upoznaj ljude i stvori nove uspomene – Jailhouse te zove!

Jailhouse Festival: Facebook, Instagram, web stranica.

Vidimo se u Lepoglavi!