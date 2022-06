Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Autor Hervé Guilleminot odabrao je 40 imena, od rocka i popa do rapa i elektronike, kako bi ispričao povijest popularne glazbe od samog početka do danas. Sažete biografije, izbor najznačajnijih albuma i pjesama, ključni datumi događaji, slavni koncerti, modni stilovi i društveno-glazbeni utjecaj popraćeni su ilustracijama Jérômea Masija koje vjerno opisuju sva imena: od Elvisa, Beatlesa i Boba Marleyja preko grupe ABBA, Madonne i Wu-Tang Clana, sve do Nirvane, Beyoncé i Arcade Fire.

https://www.knjizara-dominovic.hr/rock-pop-40-legendarnih-glazbenika-i-bendova-proizvod-

37236/