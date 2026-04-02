Četvrtak na zvjezdarnici: promatranja pomaknuta za sat kasnije

Zbog nedavnog pomicanja sata unaprijed, mijenja se i raspored četvrtkovih promatranja na križevačkoj zvjezdarnici. Sunce ćemo ubuduće promatrati od 16 do 17 sati, a večernje nebo od 21 sat.



Prognoza za četvrtak, 2. travnja, ne obećava vedro nebo, no svi zainteresirani i dalje mogu svratiti — razgledati opremu zvjezdarnice, raspitati se o radu malih škola astronomije (predavanja i promatranja dvaput tjedno) te o mogućnosti učlanjenja u Astronomsko društvo Perzeidi.



Venera trenutačno zalazi oko vremena otvaranja zvjezdarnice, ali svakim danom zalazi sve kasnije pa ćemo je uskoro moći promatrati i teleskopom. Za sada je lako vidljiva golim okom na zapadu, čak i neko vrijeme prije zalaska Sunca. Večernjim nebom i dalje dominira Jupiter, smješten pokraj Kastora i Poluksa, a u povoljnom položaju nalazi se i Uran — ne baš točno između Hijada i Vlašića, ali dovoljno blizu. Njega je, naravno, moguće vidjeti samo teleskopom. Nisko na istoku navečer se diže i Mjesec, koji je baš danas, 2. travnja, u fazi punog Mjeseca.