Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1544

Dr. rer. nat. Andrej Dundović govori o Kiepachovim izumima 11. ožujka 2026. (foto Martin Topljak)

U Temi Krugova slušamo posljednju trećinu znanstveno-popularnog predavanja pod naslovom Demistifikacija Kiepachovih izuma koje je 11. ožujka ove godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci održao dr. rer. nat. Andrej Dundović u sklopu projekta COSMIC u organizaciji udruge POINT. Cilj predavanja bio je objasniti principe rada tri najpoznatija Kiepachova patenta, te naglasiti kako općenito ispravno tumačiti nastanak izuma, te tehničkih i znanstvenih otkrića.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Maca u crvenim čizmama Srebrenke Peregrin i Valentine Supanz Marinić, u zavičajnoj zbirci Dva strašila Davora Pisačića, na odjelu beletristike Ono što tražiš, u knjižnici je Michiko Aoyame, a na stručno-znanstvenom odjelu Mythos IV: Odisej Stephena Fryja.



Na današnji datum rođeni su René Descartes i Nikolaj Vasiljevič Gogolj, zbila se Sicilijanska večernja, otvoren je Eiffelov toranj, Arthur Conan Doyle stvorio je lik detektiva Sherlocka Holmesa, Sjedinjene Države platile su Danskoj 25 milijuna dolara za Djevičanske otoke, uvedeno je ljetno računanje vremena, Kompanija Netscape Communications izdala je browser Mozilla, a umrli su Isaac Newton, Charlotte Brontë, Ana Frank, Jesse Owens, Zaha Hadid, Hans-Dietrich Genscher i Smiljka Bencet-Jagarić.



U Vijestima Krugova govorimo o 10. Rabuzinovim danima, o sudjelovanju Hrvatske na najvećem mediteranskom festivalu pomorske baštine, te o novoj pljački umjetnina.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo rasprostranjenost ugljika svemirom, otkriće dragulja na Marsu, što je skratilo nedavnu ekspediciju na Međunarodnoj svemirskoj postaji, te lansiranje prema Mjesecu 1. travnja i planove NASA-e.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Abrahama Petera Schulza, Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Henryka Wieniawskog, Henrija Marteaua, Leonarda Cohena, Brucea Springsteena, Melisse Etheridge i grupe Focus.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1544 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 31. ožujka od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



