Tamburaši, neka vam je sretno u Kini!

U Velikoj dvorani Hrvatskog doma u četvrtak je održana javna generalna proba Gradskog tamburaškog orkestra Križevci. Orkestar je ovom prilikom izveo program koji priprema za turneju u Kini, na koju odlaze u narednom tjednu. Križevačka publika imala je priliku čuti glazbeni program uz vođenje dirigenta Igora Kudeljnjaka.

Orkestar je za javnu probu pripremio djela umjetničke glazbe za tamburaški orkestar, uspješnice filmske glazbe te tradicijska i klasična djela u aranžmanima za tamburaški orkestar. Našim tamburašima želimo sretan put i dobar provod — uvjereni smo da će zvukovima tambure razveseliti publiku u Kini, kao što to redovito čine kod kuće.