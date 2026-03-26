Sutra u Galeriji K2 otvorenje samostalne izložbe Gorane Težak – SLEEP / RESET / DELETE

Sutra, 27. ožujka u 19 sati u Galeriji K2 otvara se samostalna izložba Gorane Težak – SLEEP / RESET / DELETE. Izložba istražuje prostor između analogne i digitalne stvarnosti u kojoj danas živimo; između prirode i tehnologije, intime i algoritama. Kroz slojevite, poluapstraktne kompozicije umjetnica otvara pitanja ravnoteže, identiteta i percepcije suvremenog života.

Izložbu će biti moguće razgledati svakim radnim danom od 18 do 20 sati, a traje do 10. travnja. Organizatori pozivaju sve zainteresirane na otvorenje i posjetu galeriji.