Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1543

Dr. rer. nat. Andrej Dundović govori o Kiepachovim izumima 11. ožujka 2026. (foto Martin Topljak)

U Temi Krugova slušamo drugu trećinu znanstveno-popularnog predavanja pod naslovom Demistifikacija Kiepachovih izuma koje je 11. ožujka ove godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci održao dr. rer. nat. Andrej Dundović u sklopu projekta COSMIC u organizaciji udruge POINT. Cilj predavanja je objasniti principe rada tri najpoznatija Kiepachova patenta, te razjasniti da Marcelu Kiepachu ne možemo pripisati neke izume, već “dodatke” na već postojeće izume.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Tornadasta: Vremenaste priče Zorana Vakule i Nika Titanika, na polici stripova Danteov Pakao Paula Brizzija i Gaëtana Brizzija, na odjelu beletristike Četvrta od tri Petre Mehmedović, a na stručno-znanstvenom odjelu Središnja kraljevstva: Nova povijest srednje Europe Martyna Radyja.



Na današnji datum rođeni su Edmond Becquerel, Jožef Štefan, Stjepan Miletić, Peter Joseph William Debye, Harry Houdini, Ub Iwerks, Adolf Butenandt, Joseph Barbera, Vasilij Smislov i Steve McQueen. John Harrison izumio je kronometar, a Robert Koch objavio je otkriće bakterije odgovorne za tuberkulozu, pa je zato Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze, zbila se jedna ekološka katastrofa… Umrli su Elizabeta I, Jules Verne, Margareta Petrovna Forman, Auguste Piccard i Boris Dvornik.



U Vijestima Krugova govorimo o audioknjigama i o Svjetskom meteorološkom danu u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo mogućnost stapanja smeđih patuljaka u pravu zvijezdu, tezu da su možda crne rupe “pojele” antimateriju, pa zato svemirom prevladava materija nad antimaterijom, da je svemirski teleskop Hubble slučajno snimio raspad jednog kometa, prijetnju da izgubimo noćno nebo, te ponovni pokušaj polijetanja astronauta prema Mjesecu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Enriquea Granadosa, Ive Mačeka, Johanna Sebastiana Bacha, Samuela Scheidta, Wolfganga Amadeusa Mozarta, te grupa Supertramp, Talking Heads, Freddi & the Dreamers i Jurica Pađen & Aerodrom.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1543 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 24. ožujka od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.

