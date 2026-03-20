U Seljancu održan Dan planiranja karijera i osobnog razvoja

Danas je u Srednjoj školi “Ivan Seljanec” Križevci održan Dan planiranja karijera i osobnog razvoja na kojemu su se srednjoškolcima predstavile visokoškolske ustanove, tvrtke i udruge. Na ovaj način ostvaren je izravan kontakt s realnim sektorom, veleučilištima i fakultetima, predstavnicima Hrvatske vojske i MUP-a te brojnih drugih aktera koji su srednjoškolcima predstavili razne karijerne mogućnosti.

Svoje su štandove imali Hrvatska vojska i Ministarstvo unutarnjih poslova, Veleučilište u Križevcima, Radnik d.d., Sveučilište Sjever, Fakultet za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatski zavod za zapošljavanje – podružnica Križevci, Instruktažni centar Križevci, Udruga P.O.I.N.T., Udruga K.V.A.R.K., Sveučilište Libertas, Auto-moto klub Križevci, Zlaring d.o.o. i STROJREM.

U sklopu Dana planiranja karijera i osobnog razvoja održane su i prezentacije studija, kako bi učenici dobili jasniju sliku o ponudi studija na fakultetima i veleučilištima.