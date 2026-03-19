Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Jupiter, duboki svemir

Ilustracija sjene Ganimeda na Jupiterovom disku (Izvor: NASA)

Čini se da će ovaj dan, 19. ožujka, biti prilično povoljan za promatrače neba s križevačke zvjezdarnice. Prvo će se od 15 do 16 sati promatrati Sunce, koje će se sutra, 20. ožujka u 15 sati i 45 minuta, “preseliti” nad sjevernu Zemljinu polutku, što je trenutak početka proljeća za sve krajeve sjeverno od ekvatora. Vrijedi spomenuti da u ovom stoljeću proljeće više nijedne godine neće počinjati 21. ožujka, kako su nas učili u školi.



Večernje promatranje počinje u 20 sati, što znači da ćemo zakasniti vidjeti Veneru, jer zalazi u 19 sati i 29 minuta. Pričekat ćemo oko mjesec dana da se njezin zalazak pomakne u termin promatranja sa zvjezdarnice, no ovih je dana možemo golim okom zapaziti nisko na zapadnom nebu već od trenutka zalaska Sunca, oko 18 sati. Mars i Merkur zalaze prije Sunca, a Saturn i Mjesec su prividno preblizu Suncu da bismo ih bez poteškoća mogli uočiti. Mjesec je danas u fazi mladog Mjeseca pa nam je okrenuta njegova trenutno tamna strana (to nije “ona druga”, nego ona jedina nama poznata). Zato se ova večer bez mjesečine može iskoristiti za promatranje nekih objekata dalekog svemira, a uspjeh ovisi o “kvaliteti” neba.



Izvjesno je da ćemo, u slučaju da nam ne zasmetaju oblaci, bez problema vidjeti Jupiter i njegova četiri najveća satelita. Štoviše, jedan će satelit zasjeniti malo područje Jupitera pa ćemo na njegovom disku uočiti mali crni kružić — područje na kojem će se u tom trenutku odvijati pomrčina Sunca izazvana Ganimedom.