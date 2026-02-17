U četvrtak koncert Meer/See u Velikoj dvorani Hrvatskog doma

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko-križevačkoj županiji s osobitim zadovoljstvom poziva građane na koncert pod nazivom „Meer/See (More/Jezero)”, koji će se održati u četvrtak, 19. veljače 2026. godine s početkom u 18:00 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Ovaj glazbeni događaj donosi zanimljiv i tematski zaokružen program, istražujući simboličke, emocionalne i zvukovne dimenzije kroz klasični repertoar.

Na koncertu će nastupiti sopranistica Antonija Žarković, uz klavirsku pratnju Nore Mamić. Publika će imati priliku uživati u pažljivo odabranim skladbama koje povezuju prirodne pejzaže s emocijama. Ulaz na koncert je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje glazbe da dolaskom podrže ovaj kulturni događaj.