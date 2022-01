Vertikala vlasti utopila se u vodi

Vladina odluka da se križevačka tvrtka Vodne usluge pripoji Koprivničkim vodama zamutila je i uzburkala vodu u javnosti i probudila uspavanu križevačku oporbu. Gradski odbor SDP-a najavio je da će tražiti sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća na kojoj žele raspravu s primjedbama i prijedlozima o upravljanju strateški važnim resursom za šire križevačko područje. Oporbenjaci iz SDP-a traže i donošenje zaključka o ovoj temi o kojoj se na Gradskom vijeću raspravljalo u više navrata, a zadnji put na 3. sjednici u rujnu. Tada su vijećnici s liste Marija Rajna, nezavisni Ivana Majdaka, vijećnici SDP-a i HDS-a jasno podržali gradonačelnikov prijedlog da zatraže izuzeće od nove podjele uslužnih područja i da Vodne usluge ostanu samostalni isporučitelj, no vijećnici HDZ-a nisu podržali taj prijedlog.

“Na toj sjednici vijećnici su dobili informacije kako Križevci imaju čvrst argument zašto do pripajanja KC Vodama neće doći. Međutim, do toga nije došlo te se opravdano postavlja pitanje gdje je nestala tzv. vertikala HDZ-a o kojoj se često puta moglo čuti u javnom prostoru, jer navodno ta „vertikala“ donosi određene benefite za brži i bolji razvoj sredina u kojima ona postoji. Ono što se dogodilo u Križevcima jest – tišina. HDZ-ova vertikala ili ne postoji ili nije iskorištena ili nije dovoljno iskorištena“, pita predsjednik križevačkog SDP-a Dejan Pernjak.

Nije sasvim jasno niti zašto križevački HDZ nije podržao ideju da križevačka tvrtka Vodne usluge ostane samostalni opskrbljivač vode i samostalno poduzeće jer je na sjednici u rujnu potpredsjednik Gradskog vijeća i predsjednik ogranka HDZ-a Mato Devčić rekao samo “…radi se o tome da trebamo dublje ući u problematiku i bolje se informirati“. Za to vrijeme njegova je stranka donijela odluku da Križevci gube samostalnog isporučitelja vode te da se sva imovina Vodnih usluga, koje je osnovao Grad Križevci, pripoji koprivničkom poduzeću. Treba podsjetiti na to da su se u priče oko “spašavanja” projekta aglomeracije i godinama obećavanih vodovoda po okolnim selima, uključivali i neki političari i prijatelji Križevaca, spominjalo se lobiranje i važnost vertikale prema središnjoj državnoj vlasti. No i to je, čini se, bio samo dio predizbornog folklora.

Kako je križevci.info pisao prošlog tjedna, Vlada je uspostavila 41 uslužno područje i odredila isto toliko isporučitelja. Od toga je trideset osam uslužnih područja uspostavljeno na temelju količine isporučene vode u referentnoj 2018. godini, dok su preostala tri uslužna područja određena na temelju iznimke. No Križevci nisu među iznimkama iako su količine isporučene vode od 2018. godine bitno promijenjene. Budući da se na našem području trenutačno provodi najveći infrastrukturni projekt kojim bi se trebao povećati broj priključaka na vodu, a onda i potrošnja, pitali smo i direktoricu Vodnih usluga Helenu Kralj Brlek kako će integracija s koprivničkom tvrtkom utjecati na projekt, ali i što je Uprava tvrtke koju vodi učinila i kako je argumentirala zahtjeve da ostanu isporučitelji vode na križevačkom području. Odgovore direktorice Kralj Brlek još nismo dobili.