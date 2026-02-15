Jelena Mašek objavila dvije zbirke pjesama za djecu

Križevčanka sa zagrebačkom adresom, 43-godišnja Jelena Mašek ovu je godinu započela vrlo aktivno, još jednom se pokazavši kao kreativna autorica dječje literature. Krajem siječnja objavljena joj je autorska zbirka “Obične pjesme za neobičnu djecu” u nakladi Zaklade “Pomozimo djeci s invaliditetom” iz Dubrovnika, čiji je vanjski suradnik, a uz financijsku potporu Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Ilustracije za “Obične pjesme za neobičnu djecu” izradila su sama djeca, učenici 6. b razreda Luka i Lela Mašek Lepčić kao i učenici posebnog razrednog odjela Osnovne škole Mate Lovraka iz Zagreba, pod vodstvom edukacijske rehabilitatorice Valerije Boras i same autorice zbirke. OŠ Mate Lovraka iz zagrebačke Dubrave već desetljećima njeguje inkluzivni pristup kroz sveobuhvatan rad s učenicima s različitim teškoćama, koji su integrirani u redovnu nastavu, kao i posebne razredne odjele.

“Hrabra mama”, nadimak koji je stekla zbog višegodišnjeg aktivizma i borbe sa ponekad nemilosrdnim sustavom za prava djece i mladih s invaliditetom, Mašek je još početkom 2024. izdala edukativnu slikovnicu za djecu starije predškolske dobi “Mi, superjunaci” u nakladi Udruge za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim potrebama “Poseban prijatelj” iz Dubrovnika, čija je autorica članica.

“Obične pjesme za neobičnu djecu” nastajale su, kako poručuju iz Udruge “Poseban prijatelj”, “tiho, strpljivo i iskreno – u prostoru u kojem djeca imaju slobodu biti svoja. Ova zbirka nije nastala za djecu, nego zajedno s djecom. Ona je odraz njihove snage, ranjivosti i ljepote koja se često ne vidi na prvi pogled. Svaka pjesma nosi dio njihova svijeta – jednostavnog, a dubokog. Zato su ove pjesme ‘obične’ samo imenom. U stvarnosti, one su hrabre, nježne i istinite – baš kao djeca koja su ih nadahnula”.

Neposredno prije izlaska “Običnih pjesama za neobičnu djecu”, objavljena je i zbirka “Obojeni dani” u nakladi izdavačke kuće “Diligo liber” iz Zagreba, slikovnica s pjesmama za djecu, također ukrašena dječjim ilustracijama:

– S izdavačkom kućom “Diligo liber” surađujem i nestrpljivo iščekujem izlazak svog prvog romana, sasvim drugačijeg od svega onog na što su ljudi od mene navikli, najavila nam je autorica jedan od svojih predstojećih izdavačkih projekata.

Sav prihod od prodaje zbirke “Obične pjesme za neobičnu djecu” namijenjen je Zakladi “Pomozimo djeci s invaliditetom”, koja djeluje na području čitave Hrvatske, a može se nabaviti kod izdavača ili Udruge “Poseban prijatelj”. Slikovnica “Obojeni dani” također su dostupni kod izdavača “Diligo liber” ili kod same autorice.

Budući da je autorica velikodušno odlučila po jedan primjerak novih izdanja pokloniti djeci Križevaca po izboru portala Križevci.info, redakcija portala odabrala je štićenike Paviljona za djecu “Sv. Marko Križevčanin”, koji vodi Križevačka eparhija, a nalazi se u kompleksu ordinarijata i katedrale Presvetoga Trojstva u Križevcima. Tamo su smještena djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Jelena Mašek rođena je 1982. godine u Križevcima, gdje je i provela većinu života. Majka je troje djece – 21-godišnjeg Patrika rođenog s rijetkim genetskim poremećajem, sindromom Treacher Collins, i 12-godišnjih blizanaca Luke i Lele, koje često uključuje u svoje aktivnosti i stvaranje novih djela, kroz ilustriranje. S radnim iskustvom komercijalista u izdavačkoj kući, posljednjih nekoliko godina radi s djecom s teškoćama u razvoju u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Tu se u potpunosti posvećuje unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih s teškoćama, i članstvom u raznim udrugama, volontiranjem i pisanjem za djecu. Piše i za portale u rubrikama osobnog razvoja.