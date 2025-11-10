Djeca iz „Zrake sunca“ otkrivali „tajne“ MKB laboratorija

Povodom Europskog dana laboratorijske medicine, koji se obilježava 5. studenog, djeca Crvene skupine Dječjeg vrtića „Zraka sunca“ iz Križevaca sudjelovala su u zanimljivoj i poučnoj radionici pod nazivom „Otkrivamo tajne laboratorija“. Cilj radionice bio je upoznati djecu s radom medicinsko-biokemijskog (MKB) laboratorija te im na blizak i poticajan način približiti važnost brige za zdravlje.

Kroz razgovor i didaktičke igre djeca su saznala da se u laboratorij odlazi provjeriti svoje zdravlje te da pretrage krvi pomažu do lakšeg ozdravljenja, kao i očuvanja zdravlja. Posebno ih je oduševila simbolička igra vađenja krvi, u kojoj su imala priliku „vaditi krv“ iz umjetne ruke, baš kao pravi mali laboratorijski tehničari.

Radionicu je vodila Ivona Bjeličić, specijalistica medicinske biokemije i laboratorijske medicine iz Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, koja je djeci približila svoj svakodnevni rad i strpljivo odgovarala na njihova znatiželjna pitanja.

– Zahvaljujemo gospođi Bjeličić na vremenu, trudu i toplom pristupu kojim je djeci omogućila da kroz igru i iskustvo zavire u svijet laboratorija i otkriju koliko je znanost važna za naše zdravlje. Djeca su iz radionice ponijela mnogo dojmova, novih znanja i još veću znatiželju za istraživanje svijeta koji ih okružuje, istaknuli su iz DV „Zraka sunca“.