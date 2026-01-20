Gornja Rijeka sufinancira troškove logopedske terapije za djecu

Općina Gornja Rijeka od 1. siječnja 2026. godine sufinancira troškove logopedske terapije za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s prebivalištem na području općine Gornja Rijeka. Sufinanciranje se provodi po odobrenju podnesenog zahtjeva, i to u iznosu 50% troška logopedske terapije, a maksimalno do 15,00 eura po satu logopedske terapije, dva puta tjedno.

Pravo na sufinanciranje troškova logopedske terapije roditelji odnosno skrbnici djece predškolske odnosno osnovnoškolske dobi mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno: dijete mora imati prebivalište na području Općine Gornja Rijeka; jedan od roditelja roditelja, samohrani roditelj ili skrbnik moraju imati prebivalište na području Općine Gornja Rijeka; djetetu je dijagnosticirana jezično-govorna teškoća.