Inicijativa žena DVD-a Veliki Potočec daruje 64 djece

Povodom blagdana Svetog Nikole, Inicijativa žena Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Potočec ponovno je okupila zajednicu oko jedne posebne i tople ideje – darivanja i druženja s djecom iz svog mjesta. Nakon dugih 39 godina, u Velikom Potočecu ponovno će se održati događaj posvećen najmlađima, ispunjen duhom darivanja i blagdan­skog veselja.

U subotu, 6. prosinca 2025. godine, s početkom u 17:00 sati, u prostoru Vatrogasnog doma Veliki Potočec, djeca će dočekati Svetog Nikolu te uživati u prigodnom programu koji su za njih pripremile vrijedne članice i članovi DVD-a. Zahvaljujući njihovom predanom volonterskom radu i skupljenim donacijama, čak 64 djece s područja Velikog Potočeca dobit će svoj blagdanski dar.

– Ovaj događaj nije samo povratak jednoj lijepoj tradiciji, nego i dokaz snage zajedništva te volje lokalnih ljudi da svojim angažmanom unesu radost u živote djece. Stoga pozivamo medije da poprate ovaj emotivan susret koji ponovno povezuje mještane, slavi humanost i gradi temelje novih zajedničkih priča, istaknula je Ana Majdak Fak iz Inicijative žena DVD-a Veliki Potočec.