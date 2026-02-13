Akcija „Manje oružja, manje tragedija“ i dalje poziva građane

U siječnju ove godine više se građana pridružilo Akciji „Manje oružja, manje tragedija“ te su dragovoljno predali automatsku pušku, jedan pištolj, četiri bombe, 0,5 kg eksploziva, pet metara sporogorećeg štapina i 2.664 komada raznog streljiva.

Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke podsjećaju građane da ova akcija omogućava dobrovoljnu predaju zabranjenog i dozvoljenog oružja bez vremenskog ograničenja.

Protiv građana koji prijave zabranjeno i dozvoljeno oružje nadležnom tijelu radi predaje neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.

Dragovoljna predaja odnosi se na sve vrste oružja, a osobito na oružje kategorije A – zabranjeno oružje: automatsko vatreno oružje, vatreno oružje skriveno u drugim predmetima, vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, eksplozivno oružje i njegovi dijelovi, streljiva s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim zrnima, vojno oružje i sl.

Građani koji dragovoljno žele predati oružje mogu nazvati broj policije 192.

Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem u kampanji „Manje oružja manje tragedija“, zajedno s policijom štitite sebe i svoje bližnje.