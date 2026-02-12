Jedan trenutak nepažnje može imati trajne posljedice – Apel pješacima i vozačima na veću odgovornost i obazrivost u prometu

Sigurnost pješaka ne ovisi samo o infrastrukturi i propisima, nego i odgovornom te obazrivom ponašanju svih sudionika u prometu

Tijekom 2025. godine na području Policijske uprave koprivničko-križevačke evidentirane su 22 prometne nesreće u kojima su sudjelovali pješaci. Iako je ukupan broj nesreća neznatno manji nego prethodne godine (2024. – 24), posljedice su teže – u jednoj prometnoj nesreći smrtno je stradao pješak (2024. – 0), sedam je zadobilo teške (2024. – 6), a 11 lake tjelesne ozljede (2024. – 12).



Negativan trend nastavljen je i početkom 2026. godine, kada su već u siječnju zabilježene tri prometne nesreće s pješacima, od kojih jedna sa smrtnim ishodom.

Navedeni podaci jasno ukazuju da su pješaci i dalje jedna od najugroženijih skupina u prometu. Unatoč brojnim preventivnim i represivnim aktivnostima policije, prometne nesreće često su posljedica nepažnje, pogrešne procjene ili nedovoljnog poznavanja prometnih propisa.

Kako bi se smanjilo stradavanje i povećala osobna sigurnost, iz PU koprivničko-križevačke pješake podsjećaju na osnovna, ali iznimno važna pravila sigurnog sudjelovanja u prometu. Pješaci se trebaju kretati nogostupima i pješačko-biciklističkim stazama, a ako ih nema, uz lijevi rub kolnika kako bi na vrijeme uočili vozila koja im dolaze u susret. Cestu je nužno prelaziti na obilježenim pješačkim prijelazima ili, ako to nije moguće, na osvijetljenim mjestima, pri čemu se prije svakog prelaska treba uvjeriti da se cesta može sigurno prijeći.

Posebno naglašavaju važnost poštivanja svjetlosnih signala na semaforu, zabranu istrčavanja na kolnik između parkiranih vozila te izbjegavanje nepotrebnog zadržavanja na cesti. Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti pješaci trebaju nositi reflektirajuću odjeću ili druge vidljive oznake kako bi bili pravodobno uočeni od strane vozača.

Roditelje podsjećaju na njihovu važnu ulogu u edukaciji djece te ih pozivaju da djecu upozore kako je igranje na kolniku zabranjeno i iznimno opasno.

Istodobno apeliraju na vozače da pješačkim prijelazima prilaze smanjenom brzinom i s povećanom pažnjom. Vozači su dužni propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz te zaustaviti vozilo radi njihove sigurnosti.

Sigurnost pješaka ne ovisi samo o infrastrukturi i propisima, nego i odgovornom te obazrivom ponašanju svih sudionika u prometu.