Gradskoj knjižnici ukupno 60.900 eura državnog sufinanciranja knjižničnih programa

Ministarstvo kulture i medija je objavilo rezultate za sufinanciranje knjižničnih programa, kojom je Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci dodijeljeno je 35.400 eura za nabavu knjižne i neknjižne građe, od čega 9.000 eura bibliobusnoj službi).

Financijski su podržani i knjižnični programi “Kolibrići” – od knjige do predstave (lektira u knjižnici), Putujuća dječja čajanka, STEM u knjižnici, Potraga za slovima – čitateljska avantura i Priča po mom – kreativne radionice pisanja, s ukupno 4.500 eura. Dodatno, za kupnju knjiga iz programa otkupa knjižnici je dodijeljeno 21.000 eura.

Financiranje svih djelatnosti knjižnice redovito prate i Koprivničko-križevačka županije i Grad Križevci, a iz Gradske knjižnice vesele se ostvarenju brojnih događanja za male i velike, s bogatom ponudom novih naslova, u novoj, 2026. godini.