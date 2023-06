Film, koncert, igre i animatori privukli publiku na Ljetno kino

Crtićem Super Mario otvoreno je u nedjelju Robin ljetno kino koje šestu godinu na Nemčićevom trgu organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz podršku Grada i sponzora. Filmovi i crtići prikazivat će se subotama, sve do 15. srpnja, i to na novoj opremi, suvremenom prijenosnom kinu. Organizatori su pripremili i puno zabavnih sadržaja, a na prvom druženju djeci je bila zanimljiva animatorica na štulama i maskote.

“Jako sam zadovoljna brojem ljudi, Nemčić je bio krcat već od 17 sati. Što se tiče opreme, platno od šest metara ipak čini razliku, kvalitetniji audio vizualni doživljaj definitivno nije izostao. Sve to dodatno je podigao koncert grupe Kids from the sky“, komentirala je prvu ovogodišnju projekciju ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Željka Šunjić.

Sljedeći sastanak uz film pod zvijezdama zakazan je za subotu 24. lipnja kad se od 21 sat prikazuje obiteljski avanturistički film Jednom davno, hommage pričama o Petru Panu i Alisinim pustolovinama u zemlji čudesa. Zabava počinje već poslije 16 sati, a uoči film nastupit će plesači iz Plesnog studija Ritam. Ulazak je, naravno, besplatan.