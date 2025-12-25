Priključite se Štefanjskom pohodu na Kalniku

Tradicionalno Štefanjko planinarenje na Kalniku održat će se u petak, 26. prosinca 2025. Okupljanje sudionika je od 8:30 sati kod Planinarskog doma na Kalniku. Na pohod se polazi u oko 9:30 sati, a dolazak do finalne lokacije planiran je do 14 sati.

Na pohod se ide bez obzira na vremenske uvjete, a svatko hoda na osobnu odgovornost. Mole se planinari da ne idu ispred vodiča pohoda. Prehrana i piće na pohodu iz vlastitog je ruksaka, a objedovati se može i u Planinarskom domu Kalnik.

Zainteresirani se trebaju javiti organizatoru pohoda Stjepanu Jembreku na e-poštom na stjepanjembrek@gmail.com te brojeve mobitela 095/845-8509 ili 091/614-0480.