Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1408

Prof.dr.sc. Hrvoje Štefančić (desno) drži predavanje 6. listopada 2022. u sklopu projekta Future Hub Križevci (foto Silvia Novosel)

Na početku u Temi krugova slušamo trećih petnaestak minuta snimke predavanja prof. dr. sc. Hrvoja Štefančića pod naslovom Koliko daleko nas je fizika dovela u razumijevanju svemira, koje je održano 6. listopada prošle godine u Maloj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima u ciklusu znanstveno-popularnih predavanja za javnost u sklopu projekta Future Hub Križevci. U ovom nastavku predavanje je završeno i počinje diskusija s prisutnim posjetiteljima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ratovi cipela Liz Pichon, na odjelu knjiga za mlade Poni Raquel Jaramillo Palacio, na odjelu beletristike Zelena milja Stephena Kinga, a na stručno-znanstvenom odjelu Projekt Eden: U potrazi za magičnim Drugim Jamesa Hollisa.



Na današnji datum rođeni su Velimir Deželić stariji, Ivo Kalina, Ivo Vitić, Alan Rickman, počelo je suđenje Ivani Orleanskoj, objavljeni su Komunistički manifest i prvi telefonski imenik na svijetu, predstavljena je polaroid kamera, osmišljen je simbol mira, umrli su Baruch de Spinoza i Vladimir Ivir. Međunarodni je dan materinskoga jezika.



U Vijestima Krugova govorimo o edukativnoj manifestaciji Žive slike u Muzeju grada Zagreba, o izložbi u Muzeju umjetnosti Mauritshuis u Den Haagu te o slučajno pronađenom najvećem otisku stopala dinosaura u Velikoj Britaniji. Spominjemo i neka događanja u Križevcima ovih dana.



U Svemirskom kutku spominju se godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualni događaji s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo godišnjicu meteorita Križevci, pad meteorita na zapadu Europe, “povećanje” broja Jupiterovih satelita, te skorašnji “susret” na nebu Venere i Jupitera.



Emisija završava mislima Barucha se Spinoze.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Carla Czernyja, Andrésa Torresa Segovije, Mortona Goulda, Alyone Vargasove, te grupa Talking Heads, Manic Street Preachers, The Temptations, The Monkees i The Stranglers.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1408 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 21. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!