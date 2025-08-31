Preporučili knjižničari

Stručno-znanstveni odjel: IZVORI KRŠĆANSTVA / François Jullien

Kršćanstvo je ostavilo dubok trag na zapadnu filozofiju. Kako razviti filozofiju kršćanstva koja nije kršćanska filozofija? Kako zauzeti gledište izvan apologetike i kritike? Jesu li koherentnosti kršćanstva

još uvijek korisne za mišljenje, posebno u kontekstu postojanja?

François Jullien u svom predavanju u Francuskoj nacionalnoj knjižnici 2016. odgovara na ova pitanja analizirajući Evanđelje, posebno Evanđelje po Ivanu, tretirajući ga kao svaki drugi tekst, nastojeći razumjeti njegovu koherentnost (umjesto “značenja”) i proučavati njegovu relevantnost (umjesto “istine”), bez potrebe za vjerskim preobraćenjem – iskorištavanje njegovih resursa u smislu izvora mogućnosti ne zahtijeva konverziju.

Čitajući Evanđelje po Ivanu na ovaj način, otkrivamo vrijedne uvide u teoriju postojanja. Jullienovo razmatranje o kršćanstvu bit će korisno svima koji se interesiraju za religiju i njezinu ulogu u današnjem društvu.

François Jullien je profesor na Sveučilištu Paris Diderot. Jedna je od najvažnijih figura suvremene francuske filozofije. Djelo Françoisa Julliena na razmeđu je sinologije i opće filozofije. Na temelju proučavanja razmišljanja drevne Kine, neokonfucijanizma te književnih i estetskih koncepcija klasične Kine, propituje povijest i kategorije europskog uma.



Beletristika: MALI ČOVJEČE ŠTO SAD? / Hans Fallada

Johannes Pinneberg i njegova djevojka Janjica mladi su par na početku života. Kada doznaju da će dobiti dijete, odluče se vjenčati, iako su okolnosti posve nepovoljne za njih. Igrom slučaja, presele se u Berlin koji početkom tridesetih godina 20. stoljeća nije izuzet od svega onoga što život maloga čovjeka čini teško podnošljivim, od financijske neizvjesnosti i nedostatka posla do političkih previranja i jačanja nacizma. Johannes jedva uspijeva prehraniti obitelj, ali Janjica hrabro uzima život očajnog supruga u svoje ruke.

Roman ˝Mali čovječe – što sad?˝ učinio je Hansa Falladu 1932. godine, u vrijeme najveće gospodarske i političke napetosti, svjetski poznatim autorom.

Priču o malom prodavaču Pinnebergu i njegovoj supruzi Janjici autor je uspio pretvoriti u veliki roman o svojoj epohi, koji do danas nije izgubio ništa od svoje aktualnosti. Izvorni tekst njegova romana, koji je do sada objavljivan znatno skraćen (četvrtina originalne verzije romana nikada nije objavljena), napokon je tiskan u cijelosti, što nije nimalo umanjilo autorov prepoznatljiv stil pisanja niti su se činili ikakvi ustupci političkoj ili gospodarskoj situaciji, kao ni strogom moralu vremena u kojem je nastao.



Dječji odjel: KAKO SE TUGUJE / [tekst] Espi Tomičić; [ilustracija] Sretan Bor

Knjiga ˝Kako se tuguje˝ prvi je tekst za djecu autora Espija Tomičića i ujedno prva knjiga s ilustracijama umjetnika Sretnog Bora. Riječ je o poeziji za djecu i odrasle koja kroz specifičnu formu podiže svijest o tome da je tuga normalan dio života, prikazujući 13 različitih situacija. Ilustracije se koloritom i pristupom nastoje suprotstaviti klasičnoj slici tuge te proces tugovanja prikazuju kao transformaciju. O tuzi je važno

govoriti naglas, a ova knjiga je svojevrsni manifest tog stava.



Polica SF & Fantasy: TAINARON: PISMA IZ DRUGOG GRADA / Leena Krohn

Ovaj epistolarni roman (roman pisan u obliku pisama) jedan je od najistaknutijih djela suvremene finske fantastike. Sastoji od trideset kratkih pisama i ističe se lirskom prozom, filozofskim dubinama i neobičnim narativnim stilom.

Glavna junakinja šalje pisma svom neimenovanom sugovorniku iz začudnog grada Tainaron, nastanjenog inteligentnim kukcima. Svako pismo otkriva fragment nepoznatog svijeta – vrtove u kojima su cvjetovi veličine ljudi, procesije koje nalikuju rijekama, samospaljivanja i kraljice koje se neprestano rađaju. Njezina pisma postepeno postaju meditacija o identitetu, promjeni, postojanju i smrti, te otvaraju prostor za introspektivna razmišljanja i poetska zapažanja o svijetu oko nas.

Tainaron je nominiran za prestižnu nagradu Finlandia i World Fantasy.