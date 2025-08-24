U knjižnicu po savjet o korištenju interneta u ranoj adolescenciji

Stručno-znanstveni odjel: KORIŠTENJE INTERNETA U RANOJ ADOLESCENCIJI: ULOGA RODITELJSKE MEDIJACIJE / Katarina Perić Pavišić

Korištenje interneta u ranoj adolescenciji knjiga je koja sveobuhvatno i sustavno ispituje problematično korištenje interneta djece rane adolescentske dobi i uloga roditeljske medijacije u razvoju problematičnog korištenja interneta.

Osim što daje podatke o prevalenciji problematičnog korištenja interneta, knjiga istražuje i ulogu obiteljskog okruženja u procesu korištenja interneta. Knjiga pruža i korisne smjernice i savjete za roditelje i stručnjake o tome kako podržati dječji razvoj u digitalnom okruženju.

Knjiga je namijenjena stručnjacima različitih profila koji rade s djecom i roditeljima, roditeljima, ali i

svim drugim dionicima dječjeg okruženja i društva koji se bave zaštitom djece u digitalnom okruženju.



Beletristika: STAKLENI HOTEL / Emily St. John Mandel

Suvremena književna fikcija s elementima kriminalističkog romana i psihološke drame, roman Stakleni hotel smješten je na sjecište dvaju naizgled nepovezanih događaja – kolapsa goleme Ponzijeve sheme i tajanstvenog nestanka jedne žene.

Vincent je šankerica u luksuznom hotelu Caiette na najsjevernijem kraju otoka Vancouver. U noći kad upoznaje Jonathana Alkaitisa, imućnog vlasnika hotela s kojim se upušta u vezu, netko nepoznat na staklenoj stijeni predvorja ispisuje jezovitu poruku: Zašto ne progutaš razbijeno staklo. Istodobno, na

Manhattanu se odvija još veći zločin: Alkaitis vodi međunarodnu Ponzijevu shemu, premještajući imaginarne svote novca preko računa svojih klijenata. Kada biva razotkriven i financijsko mu se carstvo uruši, uništeni su brojni životi, a Vincent odlazi u noć. Godinama kasnije, žrtva prevare angažirana je da istraži čudan događaj nestanka žene s palube prekooceanskog kontejnerskog broda.

U ovoj zadivljujućoj priči o krizi i preživljavanju, Emily St. John Mandel vodi čitatelje kroz često skrivene krajolike: underground techno-klubove, svijet međunarodnog transporta, luksuznih hotela i zatvorsku svakodnevicu.



Dječji odjel: SADRŽAJ ŽUTOG FASCIKLA/ Vlasta Golub

˝Sadržaj žutog fascikla˝ autorice Vlaste Golub istražuje granicu između stvarnosti i fikcije kroz priču četrnaestogodišnjeg Lovre. Roman se bavi temama disfunkcionalnih obitelji, bullyinga, prihvaćanja različitosti i suočavanja s društvenim normama.

Kroz Lovrinu svakodnevnicu, autorica prikazuje složene emotivne i socijalne izazove s kojima se mladi

suočavaju, uključujući odnose s prijateljima, obitelji i ljubavnim interesima. Zanimljiv, dirljiv i izazovan, ovaj roman nudi duboko promišljanje o odrastanju u suvremenom društvu.



Stripovi: SOFIJIN SVIJET: PRVI DIO: FILOZOFIJA OD SOKRATA DO GALILEA / crtež Nicoby; scenarij Vincent

Zabus

Jednog dana, tinejdžerica Sofie Amundsen pronađe u svom poštanskom sandučiću tajanstvenu poruku: “Tko si ti?” To jednostavno pitanje pokreće čudesno putovanje kroz povijest filozofije, od antičke Grčke do suvremenog doba. U prvom dijelu od antike do Galilea, a u drugom dijelu od Descartesa do naših dana.

U ovoj pažljivo osmišljenoj stripovskoj adaptaciji svjetskog bestselera Sofijin svijet, Vincent Zabus i Nicoby uspijevaju zadržati dubinu Gaarderova izvornog djela, pritom ga čineći još pristupačnijim i živopisnijim novim generacijama čitatelja.

Strip Sofijin svijet ističe se jasnim pripovijedanjem, suptilnim humorom i dinamičnim crtežima koji filozofske ideje pretvaraju u dojmljive slike. Sofijina avantura oživljava pred očima čitatelja, a najvažnija pitanja ljudske egzistencije ispisana su kroz pametne dijaloge i maštovite prizore. Ova stripovska verzija nije samo uvod u filozofiju — ona je i podsjetnik odraslima na vječna pitanja koja često zaboravimo postavljati. Idealno štivo za mlade istraživače, znatiželjnike svih dobi i sve koji žele pronaći put prema razumijevanju svijeta kroz filozofsku misao.