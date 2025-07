Vozači i upraviteljica od zime na plaći, ljeto je – busevi još ne voze

Dva vozača autobusa i jedna upraviteljica prijevoza zaposleni su još 15. veljače bez javnog natječaja u Križevačkom poduzetničkom centru i dobivaju plaću, potvrdila nam je to direktorica Jelena Velić. Zaposleni su više od dva mjeseca prije nego što su Križevci kupili prvi električni autobus, koji još uvijek nije u funkciji i ne vozi putnike gradskim ulicama. “Javni natječaj nije bio objavljen jer KPC d.o.o. nije dužan isti objaviti, a osobe su zaposlene na neodređeno vrijeme uz probni rok“, odgovorila nam je Velić.

Ugovore o radu s novim zaposlenicima potpisao je KPC, a osnovna bruto plaća vozača iznosi 1687,75 eura dok početna bruto plaća upraviteljice prijevoza iznosi 860 eura za pola radnog vremena. Plaće financira Grad Križevci.

Budući da autobusi još ne voze i javni prijevoz još nije u funkciji, zanimalo nas je što trenutačno rade vozači i upraviteljica prijevoza. “Djelatnici trenutno rade na održavanju pristiglih autobusa te ostale poslove po nalogu poslodavca, a sukladno sklopljenim ugovorima o radu“, rekla je direktorica Velić, bez objašnjenja koje to poslove obavljaju vozači na probnome roku ako ne voze, kao i što podrazumijeva pod “održavanjem novih autobusa”.

Podsjetimo, Grad je lani u rujnu KPC-u povjerio zadaću pružanja usluge javnog gradskog prijevoza, no do danas ta usluga za građane još uvijek ne postoji. U ožujku je na dnevnome redu Gradskog vijeća bilo nekoliko točaka kojima su se mijenjale i dopunjavale prethodno donesene odluke o javnom prijevozu, no nije bilo govora o zapošljavanju vozača prije nabave autobusa i prije izgradnje punionice bez koje autobusi ni ne mogu u promet.

Zapošljavanje je, objašnjava direktorica Velić, bio jedan od uvjeta za dobivanje licence za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza putnika, bez koje se pak Križevci nisu mogli prijaviti na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nabavu električnih autobusa. Međutim, autobuse je kupio Grad, odnosno gradska tvrtka KPC kreditnim zaduženjem i koštali su više od milijun eura (1.025.250 eura), a hoće li nam Ministarstvo odobriti sredstva za njih – još se ne zna.

“U tijeku je evaluacija naše prijave na Javni poziv za nabavu električnih mini buseva“, odgovara direktorica Velić. Autobusi će, tvrdi, biti pušteni u promet najkasnije u kolovozu. To znači da bi do tad morala biti izgrađena i punionica za njih, koju, podsjetimo, rade tvrtke Park i Tehnologik za 230.886,75 eura s PDV-om, dok su ranije naručene nadstrešnice za autobusna stajališta.

Dodajmo i da je početkom ožujka otvoren poziv za izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa, no Križevci se, iako već grade punionicu, na njega još nisu prijavili. “Prijava na Javni poziv za izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa bit će podnijeta kroz koji dan“, odgovorila nam je direktorica KPC-a, gradske tvrtke koja je odsad zadužena i za obavljanje javnog gradskog prijevoza.