Preko KPC-a i javni gradski prijevoz

Javni prijevoz će u gradu, najavio je gradonačelnik Mario Rajn, profunkcionirati krajem godine ili početkom sljedeće, i za građane će biti besplatan. Za sad ćemo imati dvije linije i to samo po gradu. “Sigurni smo da će Ministarstvo prometa do kraja godine raspisati natječaj i nadamo se da ćemo i mi “uloviti” dva autobusa“, izjavio je danas na konferenciji za medije uoči 22. sjednice Gradskoga vijeća zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško. Na pitanje kako je siguran da će natječaj koji još nije raspisan završiti do kraja godine i da će autobusi već tad, ili do početka sljedeće, biti spremni, dodao je kako je zapravo već sve spremno da se autobusi nabave na leasing. “Uskoro ćemo sve to pokrenuti, samo da se pravne stvari zadovolje“, poručio je.

Naime, na dnevnome redu među 19 točaka je i nekoliko odluka koje se tiču javnog linijskog prijevoza, usluge koju će u Križevcima pružati Križevački poduzetnički centar. Iako će o tome tek raspravljati vijećnici na sjednici u četvrtak, nema sumnje da će vladajući imati dovoljno glasova i KPC-u povjeriti još jednu zadaću.

Spremno je sve osim novca jer u proračunu za ovu godinu nema stavke za kupnju autobusa, ali ima 400 tisuća eura za izgradnju novih stajališta za potrebe javnog gradskog prijevoza. Prema procjeni iz studije javnog prijevoza, rekao je Šaško, troškovi održavanja i čišćenja vozila te plaća za vozače koštat će 227 tisuća eura godišnje, ako autobuse uspijemo “uloviti” na natječaju. Ako pak ne osiguraju novac za električna vozila, uzet će ih na leasing, a iznos koji se mora osigurati u gradskome proračunu za ovu uslugu KPC-a onda se penje na 325 tisuća eura godišnje. Ako javna nabava ne pokaže drukčije.

Vijećnici će u četvrtak u kino dvorani Razvojnog centra raspravljati i o izvještajima Komunalnog poduzeća i Vodnih usluga, zatim o financijskim planovima škola, vrtića, ustanova u kulturi, zajednica i Javne vatrogasne postrojbe, a gradonačelnik će podnijeti izvješće o svom radu za prvu polovicu godine.