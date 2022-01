Dvojac u Križevcima koristio nedozvoljenu pirotehniku – kazne su do 15 tisuća kuna

U sklopu akcije “Mir i dobro” Policijska uprava koprivničko – križevačka je od 27. prosinca do 2. siječnja na svom području oduzela 38 komada različitih pirotehničkih sredstava, provela preventivne aktivnosti radi održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira i opće sigurnosti građana te srećom nisu zabilježena ozljeđivanja i propucavanja. Ipak, evidentirali su dva prekršaja nedozvoljene uporabe pirotehničkih sredstava i to u Križevcima u noći 1. siječnja. Kazne za građane kreću se od 5 do 15 tisuća kuna, a za pravne osobe od 10 do 30 tisuća kuna, ovisno o vrsti prekršaja.

Policija također podsjeća da je prodaja i upotreba pirotehnike iz kategorija F2 i F3, osim petardi koje su u Hrvatskoj zabranjene, bila dozvoljena samo do 1. siječnja.