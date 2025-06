Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1510

Prof. Željko Ivezić, direktor Opservatorija Vera Rubin govori o teleskopu Opservatorija 21. svibnja 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta predavanja o projektu LSST na Opservatoriju Vera Rubin u Čileu. Predavač je voditelj i direktor Opservatorija prof. dr. sc. Željko Ivezić. Govorit će nam o predstojećem projektu Legacy Survey of Space and Time koji će trajati deset godina za koje će vrijeme Large Synoptic Survey Telescope snimati čitavo njemu dostupno nebo.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kad je naša kuća pukla Marine Aguirree i Sergija de Giorgija, u kutku za mlade Harleen Stjepana Šejića, na odjelu beletristike Treperenje svijeta Iris Wolff, a na stručno-znanstvenom odjelu Algebra: In medias res Ivice Martinjaka.



Na današnji datum rođeni su Josephine Baker i Tony Curtis, osnovana je Klasična gimnazija u Zagrebu, počeo je Prvi opijumski rat, održana je bitka kod Midwaya, Peter Abelard osuđen je zbog krivovjerja, španjolski istraživač Hernando de Soto osvojio je Floridu, ubijen je posljednji par velikih njorki, Svjetski je dan bicikla, uspio je prvi prijenos električne energije žicom na veću udaljenost, a umrli su Franz Kafka, Emilio Mola, Roberto Rossellini, papa Ivan XXIII. i Muhammad Ali.



U Vijestima Krugova govorimo o Muzeju povijesti videoigara, o programu pod nazivom “Plavetnilo Hrvatske” te o Muzeju iluzija.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo snimku sudara galaksija, rendgenske “poruke” s 15000 svjetlosnih godina udaljenosti, uspjehe Kineza, slanje Lijepog plavog Dunava u svemir, te sudjelovanje AD Perzeidi i križevačke zvjezdarnice na Križevačkom velikom spravišču.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Charlesa Lecocqa, Ignaza Franzla, Juliusa Reubkea, Georgesa Bizeta, Johanna Straussa ml., Boba Marleya, Suzi Quatro, Bryana Ferryja te grupa Nick Cave & The Bad Seeds i Prljavo kazalište.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1510 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 3. lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/