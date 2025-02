Otvoren javni poziv za sufinanciranje solara

Građani Križevaca imaju pravo na sredstva iz gradskog proračuna kojima mogu sufinancirati pripremu projektne dokumentacije i izgradnju sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima u mrežnom radu, te postavljanje toplinske izolacije tavana stambenog prostora.

Javni poziv za to otvoren je do 1. rujna 2025., odnosno do iskorištenja sredstava, a prednost imaju građani s nižim primanjima koji mogu ostvariti sufinanciranje od 80 posto opravdanog troška opreme i izgradnje elektrane, do najviše 4.000 eura, dok ostali građani mogu dobiti 50 posto, do najviše 2.500 eura po prijavi. Za izradu projektne dokumentacije svi mogu dobiti 80 posto opravdanog troška, odnosno do najviše 500 eura po prijavi. Sredstva za nabavu i ugradnju toplinske izolacije imaju pravo kućanstva s nižim primanjima, do najviše 1.500 eura.

Uvjet za korištenje novca iz gradskog proračuna je vlasništvo ili suvlasništvo nekretnine, prebivalište na adresi na kojoj se projekt provodi, priključak na energetski sustav mora glasiti na ime prijavitelja te drugi uvjeti navedeni u javnom pozivu. Sredstva donacije isplaćivat će se jednokratno, po dostavi sve potrebne dokumentacije, odnosno računa, dokaza o plaćanju, potvrda za trajni pogon za elektranu i drugog. Građanima je na raspolaganju ukupno 200 tisuća eura.