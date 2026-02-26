Grad Križevci i ove godine dijeli uskrsnice, objavili javni poziv

Grad Križevci raspisao je Javni poziv za ostvarivanje prava na dar za uskrsne blagdane – uskrsnicu za 2026. godinu. Prijaviti se mogu građani s prebivalištem na području Grada Križevaca kojima ukupni prihodi isplaćeni u siječnju 2026. godine ne prelaze 350 eura, pod uvjetom da imaju jedan od sljedećih statusa: umirovljenik, korisnik zajamčene minimalne naknade (samac ili kućanstvo, neovisno o iznosu), korisnik nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, odrasle osobe s invaliditetom koja ne ostvaruje druge prihode po bilo kojoj osnovi ili odraslog korisnika inkluzivnog dodatka koji također nema drugih prihoda.

Iznos uskrsnice ove je godine povećan te iznosi 50 eura. Time će Grad Križevci za ovu namjenu u Proračunu osigurati čak 60 posto više sredstava nego prošle godine. Javni poziv otvoren je od 24. veljače do 16. ožujka 2026. godine. Zahtjevi se podnose isključivo putem propisanog obrasca uz svu potrebnu dokumentaciju, a mogu se predati osobno u Pisarnici Grada Križevaca (Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Velika vijećnica, 1. kat) radnim danom od 8 do 13 sati ili poslati elektroničkom poštom na adresu drustvene@krizevci.hr.

Javni poziv, uz upute za prijavitelje dostupan je na sljedećoj POVEZNICI. Dodatne informacije o Javnom pozivu dostupne su na službenoj mrežnoj stranici www.krizevci.hr, kao i putem telefona na broj 048 628 927.