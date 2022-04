Novela o šahu i još novih naslova

Stručno-znanstveni odjel

URBAN JUNGLE: ŽIVOT U URBANOM ZELENILU / Igor Josifovic, Judith De Graaff; s fotografijama Line Skukauske i ilustracijama Saare Manche ; [s engleskoga prevela Kristina Černjul]. – Zagreb: Naklada Dominović, 2021.



Knjiga Urban Jungle namijenjena je svima koji žele unijeti više zelenila u svoj dom, bez obzira na to je li riječ o početnicima ili stručnjacima. Riječ je o pravoj zelenoj poslastici za sve biljkoljupce.

Nadahnuti raznim zelenim europskim domovima autori pokazuju koliko je lijep i kreativan suživot s biljkama. Čitatelji mogu pronaći brojne ideje za uređenje doma te korisne savjete za njegu svojih zelenih ljubimaca.

Beletristika

NOVELA O ŠAHU / Stefan Zweig; s njemačkoga prevela Branka Grubić. – Zagreb: Petrine knjige, 2022.

Svi su se čudom čudili kad je neugledni doktor B., austrijski emigrant na putničkom parobrodu od New Yorka do Buenos Airesa, gotovo slučajno zaigrao protiv aktualnog svjetskog šahovskog prvaka Mirka Čentovića te zaigranom lakoćom pobijedio protivnika koji je igrao mehanički, rutinirano. No partija šaha budi sjećanja na teror zatočeništva u nacionalsocijalizmu i ponovno otvara ranu u duši koja iznova prijeti duševnomu zdravlju doktora B.-a.



Novela o šahu smatra se posljednjim i najpoznatijim djelom Stefana Zweiga u čijem se središtu radnje nalazi sučeljavanje nezamislivih psihičkih ponora, koje bivši zatvorenik Gestapa nosi u sebi, s površnim načinom života bogatih putnika. Partija šaha u početku samo je obična zabava, tek isplativ sport, ali u liku zatvorenika, doktora B.-a, koji se tijekom zatočeništva intenzivno bavio šahom, dobiva dublje značenje. Ovo pripovjedačko remek-djelo objavljeno je na mnogim jezicima, dvaput je filmski ekranizirano, a prema njemu su nastali i balet i opera.

Knjige za mlade

RUKAVICA ZA MATILDU / Jasminka Tihi Stepanić. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2021.

Iz recenzije:

„U knjigama Jasminke Tihi-Stepanić naći ćete dječaka koji se mora sam brinuti za sebe premda svi misle da se za njega brine majka, naći ćete obitelj koja se raspolovi jer roditelji misle da je važnije od zajedništva da zarade ušteđevinu u inozemstvu, djevojku kojoj kod kuće ne ostavljaju prostor slobode, pa odluči nestati, kriminalističkoga inspektora koji svoj posao radi svim srcem i dušom, pa za to dobiva neočekivanu nagradu… Svaka od tih situacija u koje spisateljica uvodi čitatelja ima dalekosežne posljedice na glavne protagoniste. Život je veliko čudo, u kojemu se očekuje da odgovoriš na izazove što bolje možeš. A izazovi su zaista veliki i neočekivani.“ Diana Zalar

Dječji odjel

PET PRIJATELJA: NA OTOKU S BLAGOM / Enid Blyton; [prijevod Gordana V. Popović ; ilustracije Eileen A. Soper]. – Zagreb: Plava krava, 2021.

Pet prijatelja na otoku s blagom je prvi u nizu romana iz dječjeg serijala Pet prijatelja, britanske spisateljice Enid Blyton. objavljen davne 1942. godine. Nakon dugo vremena 5 prijatelja su ponovno s vama! Osuvremenjen tekst, likovna rješenja akademskih slikara, retro izdanje.

Upoznajte Juliana, Dicka, Anne, Georginu i, naravno, njihova čupavog pratitelja Timothya u prvoj nezaboravnoj pustolovini!

Julian, Dick, i Anne provode praznike sa svojom neobičnom rođakinjom Georginom, zvanom George i njezinim psom Timothyem. Istraživanje obližnjeg otoka Kirrin, okruženog oštrim stijenama s ruševnim dvorcem na vrhu pretvorit će se u napetu i opasnu pustolovinu. Što se krije u stoljetnim tamnicama ispod dvorca? Jesu li sami u potrazi i tko će prvi stići do blaga otkrijte u prvoj knjizi svjetski poznatog serijala Enid Blyton o pet prijatelja.

