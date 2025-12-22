Grad Križevci osigurao božićnice od 50 eura za 457 sugrađana

Grad Križevci i ove je godine proveo Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dar za božićne blagdane (božićnicu) prema kojem je božićnicu ostvarilo 457 sugrađana u iznosu od 50,00 eura po osobi. Za tu namjenu osigurana su sredstva iznosu od 22.850,00 eura, a isplata božićnica korisnicima je u tijeku.

Ove godine podignut je iznos božićnice s 35,00 na 50,00 eura, a pravo prijave na javni poziv su imale osobe čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze 350,00 EUR i koje imaju jedan od sljedećih statusa: umirovljenik, korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, odrasle osobe s invaliditetom koje ne ostvaruju niti jedan drugi prihod po bilo kojoj osnovi ili odrasli korisnici inkluzivnog dodatka.

Podsjećamo, Grad dodjeljuje božićnice građanima putem javnog poziva već treću godinu za redom, dok se prije građanima dodjeljivao dar povodom Božića prema popisu drugih ustanova i udruga.