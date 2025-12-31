Dječji doček Nove godine u 11 sati na Strossu

U sklopu manifestacije Advent u Križevcima danas će se, na Staru godinu, na Strossmayerovom trgu s početkom u 11 sati održati dječji doček Nove godine uz KTC iznenađenja, a sama će svečanost kulminirati točno u podne!

Kako javlja Radio Križevci, bit će pjesme i plesa, Djed Mraz će izaći iz svog Čarobnog ureda u Turističkom informativnom centru, gdje boravi od početka prosinca, i s djecom će razgovarati na gradskom trgu. Pokazat će im neka od pisama koja je dobio ove godine, slikat će se s djecom na kočiji, a možda će, doznajemo, dopustiti klincima da njegovim jelenima (ili sobovima) izaberu imena. Moguće je da će netko za to dobiti i kakav poklončić, no sve je zasad obavijeno tajnom.

