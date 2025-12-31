Radno vrijeme trgovina na Staru godinu

U Križevcima su danas, na Staru godinu, na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:
- EUROSPIN Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A, 08:00-18:00
- KONZUM, Ulica kralja Tomislava 56A, 08:00–14:00
- KTC, Nikole Tesle 18, 07:00-17:00
- LIDL, Ulica Nikole Tesle 2, 08:00–16:00
- PEVEX, Ulica Drage Grdenića 7, 07:30 – 15:00
- PLODINE, Ulica kralja Tomislava 51, 07:00–18:00
- ROBIN 1, Ivana Lepušića 30, 06:00-18:00
- ROBIN 2, Bjelovarska 28, 05:00-18:00
- ROBIN 3, Pušća 27, 07:00-18:00
- ROBIN 4, Marijana Detonija 2, 06:30-18:00
- ROBIN 5, Bukovje Križevačko 29, 07:00–18:00
- ROBIN 8, Brežanci 4A, Apatovec, 07:00–18:00
- ROBIN 9, Sveta Helena 59, 07:00–18:00
- ROBIN 10, Koruška 9, 06:00–18:00
- ROBIN 11, Franje Račkog 33, 06:00–18:00
- ROBIN 12, Donja Glogovnica 78, 06:30–18:00
- ROBIN 14, Potočka ulica 72, 07:00–18:00
- ROBIN 19, Brezov most 3, Kloštar Vojakovački, 06:30–18:00
- ROBIN 20, Veliki Raven 53, Veliki Raven, 07:00–18:00
- ROBIN 24, Majurec 70, 06:30–18:00
- ROBIN 36, Matije Gupca 40, 06:30–18:00
- ROBIN 53, Potočka ulica 72, 06:30–18:00
- ROBIN 58, Ulica kralja Tomislava 69 (željeznički kolodvor), 00:00-22:00
- ROBIN 60, Ulica bana Josipa Jelačića 14, 06:30–18:00
- ROBIN 98 (pekara), Marijana Detonija 2, 00:00-24:00
- SPAR supermarket Križevci, Tadije Smičiklasa 5a, 07:00–16:00
- STUDENAC T1552, Carevdar 82, 07:00–19:00