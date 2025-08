Katanović: Poduzet ćemo sve da projekt izmijenimo i umanjimo štetu koju u ovom času imamo

Regulacija prometa u centru grada, ukidanje jednosmjernog i vraćanje prometa u oba smjera kroz Strossmayerov i Nemčićev trg i Zakmardijevu ulicu, tema je, uz manjak vrtićkih kapaciteta, koja je obilježila predizbornu kampanju i o njoj su se izjašnjavali svi kandidati za gradonačelničku poziciju. Budući da je opcija koja je osvojila vlast u Križevcima jasno izražavala nezadovoljstvo s trenutačnom organizacijom prometa kroz centar, a zasad je stanje nepromijenjeno, o toj temi govorilo se i nedavno na 3. sjednici Gradskoga vijeća. Vijećnika Miroslava Stručića zanimalo je gdje je zapelo jer promet kakav imamo sad, kaže, ne funkcionira.

“Ja sam inženjer prometa i pitao sam neke ljude u Institutu prometa i veza, odgovor je da uvijek postoji više rješenja. Ovdje je napravljeno onako kako je tražio nalogodavac, investitor, odnosno Grad Križevci. Biciklistička staza je, po nama i po građanima, predimenzionirana. Nitko nije protiv biciklističke staze, ali sad imamo problem sa zagušenjem prometa u okolnim ulicama. Bilo je obećanja da će se promet vratiti pa me zanima što je s tim, kao i što je sa Smičiklasovom?“, zanimalo je vijećnika Miroslava Stručića.

“Moj stav je ostao isti – ovo je štetan projekt za naš grad, ne slažem se nimalo s načinom na koji je odrađen i treba ga promijeniti. Velikih problema imamo s tim projektom“, odgovorio je gradonačelnik Tomislav Katanović na pitanje vijećnika. Dodao je da problema imaju svi, od dostave koju je nemoguće izvesti bez kršenja prometnih propisa pa do prikupljanja otpada.

Uz to, uskoro bi u promet trebali krenuti električni autobusi za koje ne postoje ugibališta, već bi trebali stati na cesti u trenutku kad iz njih izlaze i u njih ulaze putnici, a to će stvarati dodatne gužve kroz grad. Otkad su na vlasti, kaže, istražuju mogućnosti da se problem riješi. Činjenica je, rekao je gradonačelnik što mu je potvrđeno iz Ministarstva, da je Grad Križevci potpisao ugovor prema kojem je u slučaju bilo kakvog raskida dužan vratiti 318 tisuća eura sufinanciranih sredstava.

“Osim toga, raskidom ugovora nismo više u sjajnoj situaciji za nekakve buduće natječaje. Pripremamo alternativne varijante koje bi nam omogućile da ne mijenjamo svrhu, da zadržimo dvosmjerne biciklističke staze, ali da vratimo dvosmjerni promet. S tim prijedlogom ćemo ići na razgovor u Ministarstvo i poduzet ćemo sve da projekt na neki način izmijenimo i umanjimo štetu koju u ovom času imamo“, poručio je.

Prenamjene projekta i reorganizacija u svakom će slučaju dodatno koštati. “S obzirom na financijsku situaciju u kojoj se Grad nalazi, mislim da nije dobro izgubiti još 400 ili 500 tisuća eura. Možemo pričekati još koji mjesec da vidimo je li moguće bez velikih troškova riješiti problem, to nam je cilj“, odgovorio je Katanović.

Što se tiče Smičiklasove ulice, ranije “osmišljeni” radovi su zaustavljeni, potvrdio je Katanović. Misli da za građane nije korisno sužavati kolnik samo da bi se mogla ukalupiti biciklistička staza koja vodi najdalje do trgovačkog centra i ne može se spojiti na Ulicu hrvatskih branitelja. S obzirom na to da se u Smičiklasovu s obje strane ulazi pod pravim kutom, problem imaju i školski autobusi.

“Umjesto toga, napravili smo novi projektni zadatak koji uključuje pješačko-biciklističku stazu, ali ne mijenja širinu kolnika i ne smanjuje ih. Dapače, prema skretanju u Zakmardijevu planiramo napraviti i treću traku kako bi još dodatno rasteretili to raskrižje“, najavio gradonačelnik. Rebalansom proračuna, koji su vijećnici usvojili prije dva tjedna, predviđeno je uređenje dijela Smičiklasove, od Grdenićeve do križanja “kod Šaška”, uključujući i treću traku prema Zakmardijevoj ulici.

Vijećnik Goran Hrg ponovio je problem čije rješavanje su stanari Gundulićeve tražili još početkom godine. Naime, pisali su peticiju i tražili zabranu prometa kroz svoju ulicu za vozila teža od 7.5 tona, no od tada se ništa nije promijenilo. Katanović je odgovorio da je zatražio stavljanje te točke na dnevni red Povjerenstva za promet, no od policije je dobio odgovor da neće dati suglasnost za privremenu regulaciju sve dok se ne izgradi brza cesta (obilaznica do Kloštra) jer je alternativa jedino promet kroz centar grada preko semafora.