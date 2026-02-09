Grad Križevci uvodi sufinanciranje programskih sadržaja medija

Od 5. veljače 2026. na službenim stranicama križevačke gradske uprave objavljen je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2026. godini, koje j gradonačelnik Križevaca objavio temeljem Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija, prethodno objavljenog u Službenom vjesniku Grada Križevaca, br 2/26. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave poziva, sredstva planirana u proračunu Grada Križevaca za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu iznose 70.000,00 eura.

Kako je navedeno u pozivu, Grad Križevci želi financirati medije radi poticanja medijskog i informativnog pluralizma te podizanja na višu razinu programskih osnova, kako u programsko-sadržajnom tako i u tehnološkom smislu. Programski sadržaji medija koji će se financirati su svi oblici i vrste medijskog izražavanja sa svrhom obavještavanja o kulturnim, znanstvenim, obrazovnim i ostalim potrebama lokalne javnosti.

Posebna važnost u provedbi Javnog poziva će se pridavati prikupljanju, obradi i objavi javnih informacija važnih za život u lokalnoj zajednici, kao što su npr. ostvarivanje prava građana na javno informiranje, ostvarivanje prava građana na javno informiranje o temama važnima za lokalnu zajednicu u kojoj djeluju, ostvarivanje prava građana na pristup informacijama koje se odnose na rad i djelovanje tijela Grada Križevaca, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju javnu službu.

Na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija mogu se prijaviti postojeći mediji i novi mediji koji postoje unutar godine dana do trenutka objave Javnog Poziva koji su registrirani sukladno zakonu, objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad Gradske uprave Grada Križevaca, redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela i ustanova Grada Križevaca, koji su nakladnici medija i redovito obavljaju djelatnost na području javnog informiranja o lokalnoj zajednici, koji obavljaju medijsku djelatnost najmanje godinu dana prije objave Javnog poziva, koji su registrirani kao mediji u Upisniku pružanja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i radijskog programa ili u Upisniku o izdavanju i distribuciji tiska HGK i redovito obavljaju djelatnost na području javnog informiranja o lokalnoj zajednici, koji uredno ispunjavaju svoje obveze prema javnim davanjima i u trenutku prijave na Javni poziv nisu u postupku likvidacije ili stečaja; koji nemaju dugovanja prema svojim zaposlenicima, kao ni prema vanjskim suradnicima, ni prema Gradu Križevcima i koji imaju Statut medija.

Na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija ne mogu se prijaviti mediji: ako je podnositelju i osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje ili davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje i davanje mita, prijevaru, računalnu prijevaru, prijevaru u gospodarskom poslovanju i prikrivanja protuzakonito dobivenog novca; kojima je za sadržaj medija čiji su nakladnik izrečeno negativno mišljenje ili opomena Novinarskog vijeća časti (unutar jedne godine) i/ili opomena Vijeća za elektroničke medije; koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu, uključujući porezna davanja, naknade, zakupnine, komunalne doprinose i druge financijske obveze, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela i koji su u trenutku podnošenja prijave u sudskom, upravnom ili drugom pravnom sporu s Gradom, kao i oni protiv kojih je Grad podnio kaznenu prijavu, neovisno o pravnoj osnovi i fazi postupka, kako mediji tako i odgovorna osoba u mediju, a kako bi se osigurala objektivnost i nepristranost u izvještavanju, sukladno članku 15. Zakona o elektroničkim medijima.

Svi prijavitelji na Javni poziv ne smiju imati duga prema Gradu Križevcima, o čemu stanje mogu provjeriti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu. Povjerenstvo pribavlja potvrdu od Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu za sve prijavitelje. Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti dopunu dostavljene dokumentacije ili dodatna objašnjenja navoda iz prijavnice.

Sve prijave zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresu: natjecaj.mediji@krizevci.hr, s naznakom u predmetu poruke: „Prijava za financiranje programskih sadržaja medija u 2026. godini“. Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.